https://ria.ru/20230107/gazoprovod-1843427737.html
Спецслужбы выясняют причины ЧП на газопроводе в ЛНР
Спецслужбы выясняют причины ЧП на газопроводе в ЛНР - РИА Новости, 07.01.2023
Спецслужбы выясняют причины ЧП на газопроводе в ЛНР
Спецслужбы выясняют причины ЧП на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики, сообщили в ГУП "Луганскгаз". РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T22:35
2023-01-07T22:35
2023-01-07T23:25
в мире
жкх
луганскгаз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Спецслужбы выясняют причины ЧП на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики, сообщили в ГУП "Луганскгаз". Ранее в ЛНР информировали о взрыве на газопроводе в городе Лутугино. Возгорание уже ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. "Спецслужбы предпринимают необходимые меры для выяснения причины аварийной ситуации на газопроводе в городе Лутугино. На месте происшествия работают специалисты МЧС ЛНР", - говорится в сообщении "Луганскгаза" в Telegram-канале. Отмечается, что создан штаб по ликвидации последствий взрыва на магистральном газопроводе. "Первоочередной задачей является восстановление подачи природного газа жителям Лутугинского района, центральной больницы и ряду социальных объектов", - цитирует пресс-служба предприятия слова генерального директора Татьяны Богородько.
https://ria.ru/20221119/avarii-1832798359.html
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР
Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР
2023-01-07T22:35
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, луганскгаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика
В мире, ЖКХ, Луганскгаз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Луганская Народная Республика
22:35 07.01.2023 (обновлено: 23:25 07.01.2023)
Спецслужбы выясняют причины ЧП на газопроводе в ЛНР
"Луганскгаз": спецслужбы выясняют причины ЧП на газопроводе в городе Лутугино в ЛНР