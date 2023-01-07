https://ria.ru/20230107/gazoprovod-1843427737.html

Спецслужбы выясняют причины ЧП на газопроводе в ЛНР

Спецслужбы выясняют причины ЧП на газопроводе в ЛНР - РИА Новости, 07.01.2023

Спецслужбы выясняют причины ЧП на газопроводе в ЛНР

Спецслужбы выясняют причины ЧП на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики, сообщили в ГУП "Луганскгаз". РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T22:35

2023-01-07T22:35

2023-01-07T23:25

в мире

жкх

луганскгаз

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Спецслужбы выясняют причины ЧП на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики, сообщили в ГУП "Луганскгаз". Ранее в ЛНР информировали о взрыве на газопроводе в городе Лутугино. Возгорание уже ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. "Спецслужбы предпринимают необходимые меры для выяснения причины аварийной ситуации на газопроводе в городе Лутугино. На месте происшествия работают специалисты МЧС ЛНР", - говорится в сообщении "Луганскгаза" в Telegram-канале. Отмечается, что создан штаб по ликвидации последствий взрыва на магистральном газопроводе. "Первоочередной задачей является восстановление подачи природного газа жителям Лутугинского района, центральной больницы и ряду социальных объектов", - цитирует пресс-служба предприятия слова генерального директора Татьяны Богородько.

https://ria.ru/20221119/avarii-1832798359.html

луганская народная республика

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Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР 2023-01-07T22:35 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, луганскгаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика