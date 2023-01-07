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Цены на газ в Европе остановились у отметки 760 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 07.01.2023
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Цены на газ в Европе остановились у отметки 760 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе остановились у отметки 760 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 07.01.2023
Цены на газ в Европе остановились у отметки 760 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе завершили первую торговую неделю года на уровне 760 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T11:46
2023-01-07T18:05
экономика
европа
природный газ
евросоюз
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Цены на газ в Европе завершили первую торговую неделю года на уровне 760 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Так, по итогам торгов 6 января расчетная цена февральских фьючерсов составила 758,5 доллара за тысячу кубов. Это на 32,7 процента ниже показателя на аналогичную дату прошлого года — 1127,5 доллара. А днем ранее котировки впервые за 16 месяцев (с 10 сентября 2021 года) опустились ниже 700 долларовВ итоге ценовой максимум первой торговой недели немного не дотянул до 900 долларов. Год назад в это же время цены колебались в диапазоне от 770 до 1,2 тысячи долларов. Эксперты полагают, что нынешнее снижение цен связано с теплой погодой в Европе и увеличением выработки энергии из ветра. По информации агентства Bloomberg, на континенте ожидается самый теплый январь за последние годы, и это смягчит энергетический кризис. В середине декабря страны Евросоюза договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за мегаватт-час (почти две тысячи долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Предполагается, что это поможет оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. В прошлом году в большинстве европейских стран инфляция побила многолетние рекорды, что, как писали СМИ, связано с высокой стоимостью энергоносителей.Цены на газ в Европе почти два года значительно превышают средние многолетние показатели. Исторического максимума — 3892 доллара за тысячу кубов — они достигли 7 марта 2022-го, после начала российской спецоперации на Украине. С тех пор рынок постоянно лихорадит.
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экономика, европа, природный газ, евросоюз
Экономика, Европа, Природный газ, Евросоюз
11:46 07.01.2023 (обновлено: 18:05 07.01.2023)
 
Цены на газ в Европе остановились у отметки 760 долларов за тысячу кубов

ICE: биржевые цены на газ в Европе завершили неделю у отметки 760 долларов за тысячу кубов

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Цены на газ в Европе завершили первую торговую неделю года на уровне 760 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Так, по итогам торгов 6 января расчетная цена февральских фьючерсов составила 758,5 доллара за тысячу кубов. Это на 32,7 процента ниже показателя на аналогичную дату прошлого года — 1127,5 доллара. А днем ранее котировки впервые за 16 месяцев (с 10 сентября 2021 года) опустились ниже 700 долларов
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В итоге ценовой максимум первой торговой недели немного не дотянул до 900 долларов. Год назад в это же время цены колебались в диапазоне от 770 до 1,2 тысячи долларов.
Эксперты полагают, что нынешнее снижение цен связано с теплой погодой в Европе и увеличением выработки энергии из ветра. По информации агентства Bloomberg, на континенте ожидается самый теплый январь за последние годы, и это смягчит энергетический кризис.
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В середине декабря страны Евросоюза договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за мегаватт-час (почти две тысячи долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Предполагается, что это поможет оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. В прошлом году в большинстве европейских стран инфляция побила многолетние рекорды, что, как писали СМИ, связано с высокой стоимостью энергоносителей.
Цены на газ в Европе почти два года значительно превышают средние многолетние показатели. Исторического максимума — 3892 доллара за тысячу кубов — они достигли 7 марта 2022-го, после начала российской спецоперации на Украине. С тех пор рынок постоянно лихорадит.
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