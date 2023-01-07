https://ria.ru/20230107/gaz-1843358276.html

Цены на газ в Европе остановились у отметки 760 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе остановились у отметки 760 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 07.01.2023

Цены на газ в Европе остановились у отметки 760 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе завершили первую торговую неделю года на уровне 760 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T11:46

2023-01-07T11:46

2023-01-07T18:05

экономика

европа

природный газ

евросоюз

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Цены на газ в Европе завершили первую торговую неделю года на уровне 760 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Так, по итогам торгов 6 января расчетная цена февральских фьючерсов составила 758,5 доллара за тысячу кубов. Это на 32,7 процента ниже показателя на аналогичную дату прошлого года — 1127,5 доллара. А днем ранее котировки впервые за 16 месяцев (с 10 сентября 2021 года) опустились ниже 700 долларовВ итоге ценовой максимум первой торговой недели немного не дотянул до 900 долларов. Год назад в это же время цены колебались в диапазоне от 770 до 1,2 тысячи долларов. Эксперты полагают, что нынешнее снижение цен связано с теплой погодой в Европе и увеличением выработки энергии из ветра. По информации агентства Bloomberg, на континенте ожидается самый теплый январь за последние годы, и это смягчит энергетический кризис. В середине декабря страны Евросоюза договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за мегаватт-час (почти две тысячи долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Предполагается, что это поможет оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. В прошлом году в большинстве европейских стран инфляция побила многолетние рекорды, что, как писали СМИ, связано с высокой стоимостью энергоносителей.Цены на газ в Европе почти два года значительно превышают средние многолетние показатели. Исторического максимума — 3892 доллара за тысячу кубов — они достигли 7 марта 2022-го, после начала российской спецоперации на Украине. С тех пор рынок постоянно лихорадит.

https://ria.ru/20221219/gaz-1839694224.html

https://ria.ru/20221231/gaz-1842586296.html

https://ria.ru/20230101/gaz-1842759098.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, природный газ, евросоюз