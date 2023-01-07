https://ria.ru/20230107/gadaniya-1838926784.html

Девки бедро обнажали, парни соль кидали: как гадали на Руси на Святки

Девки бедро обнажали, парни соль кидали: как гадали на Руси на Святки - РИА Новости, 07.01.2023

Девки бедро обнажали, парни соль кидали: как гадали на Руси на Святки

Помните, как у Пушкина в "Евгении Онегине" Татьяна "приказала в бане на два прибора стол накрыть"? Так классик описал приготовления к святочному гаданию о... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T08:00

2023-01-07T08:00

2023-01-07T08:14

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Елена Громова. Помните, как у Пушкина в "Евгении Онегине" Татьяна "приказала в бане на два прибора стол накрыть"? Так классик описал приготовления к святочному гаданию о суженном. О том же упоминает и Жуковский в балладе "Светлана". Как на Святках пытались узнать будущее, почему это опасно и как с чертом совладать — в материале РИА Новости.Не для слабонервных"...Больныя, истерическія, ипохондрики не должны браться за это дѣло, потому что испугъ отъ видѣннаго можетъ потрясти организацію", — писал в 1880 году о гаданиях на зеркалах этнограф Михаил Забылин в книге "Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия".Ритуал был и правда страшноватый. Пойдет по плохому сценарию — закончится смертью или помешательством, верили на Руси. Но все равно гадали.Девушка запиралась в бане, произносила заклинание и при свечах вглядывалась в отражение. Считалось, что нечистый принимал образ будущего супруга и показывался. Главное было вовремя крикнуть: "Чур меня!" То есть зачуроваться, "сделать себя заветной", говорится в "Энциклопедии обрядов и обычаев", изданной в Петербурге в 1996-м. Зазевается девица — черт может выбраться из зеркала и натворить бед. При "приглашении на ужин" — ритуале, к которому готовилась Татьяна Ларина — накрывали стол на двоих, без вилок и ножей. Двери и окна запирали. Передвигаться по комнате было нельзя. Верили, что вой ветра — признак приближения "суженого". Нечистый являлся в образе мужчины. Он был разговорчив. Гадавшая "должна внезапно встрепенуться и в упор спросить: "Как звать?" — рассказывает энциклопедия. Этнограф Забылин в XIX веке называл гадания суевериями и предупреждал об их опасности. Писал про некоего мужчину, который убил молодую жену, когда узнал, что она на него гадала.Откуда собака залаетБыли и ритуалы попроще. Девушки бросали свои башмачки и по направлению их носка определяли, откуда свахи придут. Окликали прохожих и спрашивали, как их зовут. Выходили за ворота и слушали, с какой стороны залаяла собака — где-то там будущий муж жил. Лили воск в воду и прятали гребни под подушку — надеялись, что увидят во сне, как их волосы расчешет добрый молодец.В темном сарае хватали поленья. Гладкое — муж будет хороший, суковатое — дурной, с трещинами — сердитый.Из открытой двери в бане выставляли обнаженное бедро и произносили заклинание. Почувствуют мохнатую руку на теле — муж богатый, голую — бедный, шершавую — характерный.Этот способ упоминается в "Чудной ночи" Филиппа Нефедова. Замужнюю Соломониду (ей-то уже и незачем было о суженом спрашивать) там отлупили — нечистую силу изображали молодые люди. И мужчины пробирались на такие девичьи посиделки не только в рассказах, уточняет энциклопедия.Парни тоже гадали. Но в основном на судьбу."Противоядие" от плохих предзнаменованийМолодые люди и девушки иногда гадали вместе. В блюдце с кусочками хлеба клали кольца, серьги или другие небольшие предметы, накрывали их полотенцем. Исполняли обрядовые песни и по очереди вынимали все из тарелки. "Это нечто вроде домашней лотереи", — писал Забылин. Значение выпавшей на чью-то долю вещи трактовали по словам песни.Чтобы узнать будущее свое и родных, ходили под чужими окнами. Об урожае гадали, припадая на перекрестке к земле. Послышится, что едет груженая телега, — хлеба будет много, а дребезжание пустой — к голодному году.Если гадание сулило что-то плохое, применяли "противоядие". Enter на любовьСовременные девушки гадают по клавиатуре. Чтобы узнать первую букву имени будущего возлюбленного, достаточно закрыть глаза и наугад нажать на клавишу. Пробел пророчит год без отношений.А еще можно погадать по лифту. Встать на среднем этаже и прислушаться: вверх поедет — загаданное сбудется, вниз — нет.

https://ria.ru/20221127/muzei-1832490789.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, исторический музей, гадание, стиль жизни