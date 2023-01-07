https://ria.ru/20230107/frantsiya-1843377851.html
Франция может вывести спецназ из столицы Буркина-Фасо
Франция может вывести спецназ из столицы Буркина-Фасо - РИА Новости, 07.01.2023
Франция может вывести спецназ из столицы Буркина-Фасо
Франция может вывести свои силы специального назначения, размещенные на базе в столице Буркина-Фасо Уагадугу, сообщает газета Monde со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T14:41
2023-01-07T14:41
2023-01-07T14:41
в мире
франция
буркина-фасо
уагадугу
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ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Франция может вывести свои силы специального назначения, размещенные на базе в столице Буркина-Фасо Уагадугу, сообщает газета Monde со ссылкой на источники. "Все больше обостряются вопросы о будущем военного сотрудничества, которое Франция до сих пор поддерживала в стране. По словам источников, под прицелом находится база сил специального назначения Франции, размещенных в Уагадугу с 2011 года, вывод которых изучается как никогда раньше", - говорится в сообщении газеты. По словам французского официального источника, на который ссылается издание, в то время как база Камбуансе, где размещены силы специального назначения, была одним из мест сбора демонстрантов в поддержку участников переворота в конце сентября 2022 года в стране, новым властям Буркина-Фасо были сделаны предложения о "переформатировании и новых условиях сотрудничества". Как сообщает газета, в офисе министра обороны Франции Себастьяна Лекорню относительно публикации в издании Africa Intelligence с информацией о том, что вывод сил специального назначения может состояться в феврале, заявили, что это решение еще "не принято". Кроме того, пишет издание, несколько источников сообщили, что, несмотря на участившиеся нападения джихадистов, сотрудничество Буркина-Фасо по оборонному соглашению с Францией застопорилось. Во вторник МИД Франции подтвердил получение письма от военного правительства Буркина-Фасо с требованием заменить французского посла в этой стране Люка Аллада. В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20230103/posol-1842981962.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, буркина-фасо, уагадугу
В мире, Франция, Буркина-Фасо, Уагадугу
Франция может вывести спецназ из столицы Буркина-Фасо
Франция может вывести свой спецназ, размещенный в столице Буркина-Фасо Уагадугу
ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости.
Франция может вывести свои силы специального назначения, размещенные на базе в столице Буркина-Фасо Уагадугу, сообщает газета
Monde со ссылкой на источники.
"Все больше обостряются вопросы о будущем военного сотрудничества, которое Франция до сих пор поддерживала в стране. По словам источников, под прицелом находится база сил специального назначения Франции, размещенных в Уагадугу с 2011 года, вывод которых изучается как никогда раньше", - говорится в сообщении газеты.
По словам французского официального источника, на который ссылается издание, в то время как база Камбуансе, где размещены силы специального назначения, была одним из мест сбора демонстрантов в поддержку участников переворота в конце сентября 2022 года в стране, новым властям Буркина-Фасо были сделаны предложения о "переформатировании и новых условиях сотрудничества".
Как сообщает газета, в офисе министра обороны Франции Себастьяна Лекорню относительно публикации в издании Africa Intelligence с информацией о том, что вывод сил специального назначения может состояться в феврале, заявили, что это решение еще "не принято".
Кроме того, пишет издание, несколько источников сообщили, что, несмотря на участившиеся нападения джихадистов, сотрудничество Буркина-Фасо по оборонному соглашению с Францией застопорилось.
Во вторник МИД Франции подтвердил получение письма от военного правительства Буркина-Фасо с требованием заменить французского посла в этой стране Люка Аллада.
В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.