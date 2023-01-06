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Солисты "Руки Вверх!" воссоединились - РИА Новости, 06.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230106/zhukov-1843298359.html
Солисты "Руки Вверх!" воссоединились
Солисты "Руки Вверх!" воссоединились - РИА Новости, 06.01.2023
Солисты "Руки Вверх!" воссоединились
На странице Сергея Жукова в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором группа "Руки вверх!" присутствует в полном составе. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T18:47
2023-01-06T18:47
шоубиз
алексей потехин
руки вверх! (группа)
сергей жуков
вконтакте
новый год
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. На странице Сергея Жукова в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором группа "Руки вверх!" присутствует в полном составе. Поклонники оставили под видео одобрительные комментарии, выразив надежду, что дуэт Жукова и его коллеги Алексея Потехина возродится. Сами солисты не подтверждают ожидания фанатов. Они объединились, чтобы принять участие в новогоднем шоу на ТНТ "СамоИрония судьбы!" – специально для этого они перепели песню "Он тебя целует", которая в 90-е была одним из главных хитов коллектива.Группа "Руки вверх" распалась в 2006 году – с тех пор Жуков исполняет хиты сольно. Потехин также имеет право на исполнение песен, однако у него нет прежней популярности.
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алексей потехин, руки вверх! (группа), сергей жуков, вконтакте, новый год
Шоубиз, Алексей Потехин, Руки Вверх! (группа), Сергей Жуков, ВКонтакте, Новый год
18:47 06.01.2023
 
Солисты "Руки Вверх!" воссоединились

Солисты "Руки Вверх!" Жуков и Потехин сняли совместное видео

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПевец Сергей Жуков (Руки Вверх!) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве
Певец Сергей Жуков (Руки Вверх!) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. На странице Сергея Жукова в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором группа "Руки вверх!" присутствует в полном составе.
Поклонники оставили под видео одобрительные комментарии, выразив надежду, что дуэт Жукова и его коллеги Алексея Потехина возродится.
Сами солисты не подтверждают ожидания фанатов. Они объединились, чтобы принять участие в новогоднем шоу на ТНТ "СамоИрония судьбы!" – специально для этого они перепели песню "Он тебя целует", которая в 90-е была одним из главных хитов коллектива.
Группа "Руки вверх" распалась в 2006 году – с тех пор Жуков исполняет хиты сольно. Потехин также имеет право на исполнение песен, однако у него нет прежней популярности.
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ШоубизАлексей ПотехинРуки Вверх! (группа)Сергей ЖуковВКонтактеНовый год
 
 
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