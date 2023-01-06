https://ria.ru/20230106/zhukov-1843298359.html
Солисты "Руки Вверх!" воссоединились
Солисты "Руки Вверх!" воссоединились - РИА Новости, 06.01.2023
Солисты "Руки Вверх!" воссоединились
На странице Сергея Жукова в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором группа "Руки вверх!" присутствует в полном составе. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T18:47
2023-01-06T18:47
2023-01-06T18:47
шоубиз
алексей потехин
руки вверх! (группа)
сергей жуков
вконтакте
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729095428_0:60:2883:1682_1920x0_80_0_0_dc4a62b5cc87f7e0c5a7e8f1020b283b.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. На странице Сергея Жукова в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором группа "Руки вверх!" присутствует в полном составе. Поклонники оставили под видео одобрительные комментарии, выразив надежду, что дуэт Жукова и его коллеги Алексея Потехина возродится. Сами солисты не подтверждают ожидания фанатов. Они объединились, чтобы принять участие в новогоднем шоу на ТНТ "СамоИрония судьбы!" – специально для этого они перепели песню "Он тебя целует", которая в 90-е была одним из главных хитов коллектива.Группа "Руки вверх" распалась в 2006 году – с тех пор Жуков исполняет хиты сольно. Потехин также имеет право на исполнение песен, однако у него нет прежней популярности.
https://ria.ru/20221230/patsanki-1842479073.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729095428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8da2b343feb06a668bb1f4da32f3372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей потехин, руки вверх! (группа), сергей жуков, вконтакте, новый год
Шоубиз, Алексей Потехин, Руки Вверх! (группа), Сергей Жуков, ВКонтакте, Новый год
Солисты "Руки Вверх!" воссоединились
Солисты "Руки Вверх!" Жуков и Потехин сняли совместное видео
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. На странице Сергея Жукова в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором группа "Руки вверх!" присутствует в полном составе.
Поклонники оставили под видео одобрительные комментарии, выразив надежду, что дуэт Жукова и его коллеги Алексея Потехина возродится.
Сами солисты не подтверждают ожидания фанатов. Они объединились, чтобы принять участие в новогоднем шоу на ТНТ "СамоИрония судьбы!" – специально для этого они перепели песню "Он тебя целует", которая в 90-е была одним из главных хитов коллектива.
Группа "Руки вверх" распалась в 2006 году – с тех пор Жуков исполняет хиты сольно. Потехин также имеет право на исполнение песен, однако у него нет прежней популярности.