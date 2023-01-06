https://ria.ru/20230106/zhukov-1843298359.html

Солисты "Руки Вверх!" воссоединились

Солисты "Руки Вверх!" воссоединились - РИА Новости, 06.01.2023

Солисты "Руки Вверх!" воссоединились

На странице Сергея Жукова в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором группа "Руки вверх!" присутствует в полном составе. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T18:47

2023-01-06T18:47

2023-01-06T18:47

шоубиз

алексей потехин

руки вверх! (группа)

сергей жуков

вконтакте

новый год

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. На странице Сергея Жукова в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором группа "Руки вверх!" присутствует в полном составе. Поклонники оставили под видео одобрительные комментарии, выразив надежду, что дуэт Жукова и его коллеги Алексея Потехина возродится. Сами солисты не подтверждают ожидания фанатов. Они объединились, чтобы принять участие в новогоднем шоу на ТНТ "СамоИрония судьбы!" – специально для этого они перепели песню "Он тебя целует", которая в 90-е была одним из главных хитов коллектива.Группа "Руки вверх" распалась в 2006 году – с тех пор Жуков исполняет хиты сольно. Потехин также имеет право на исполнение песен, однако у него нет прежней популярности.

https://ria.ru/20221230/patsanki-1842479073.html

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Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

алексей потехин, руки вверх! (группа), сергей жуков, вконтакте, новый год