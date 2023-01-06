https://ria.ru/20230106/zhelanie-1843241118.html

Фальков исполнил мечту девочки из Луганска на "Елке желаний"

Фальков исполнил мечту девочки из Луганска на "Елке желаний" - РИА Новости, 06.01.2023

Фальков исполнил мечту девочки из Луганска на "Елке желаний"

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" исполнил новогоднюю мечту Вероники Ревякиной из Луганска... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T10:40

2023-01-06T10:40

2023-01-06T10:44

новый год — 2023

общество

валерий фальков

владимир путин

россия

луганск

донецкая народная республика

елка желаний

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" исполнил новогоднюю мечту Вероники Ревякиной из Луганска и подарил ей электроакустическую скрипку.Министр поговорил с девочкой по видеосвязи и попросил позвонить и сказать, когда у нее начнет получаться играть на скрипке, а также пообещал лично приехать и послушать, как она играет."Давайте тогда договоримся, что вы позвоните мне, как только у вас начнет получаться, вы же сейчас первые уроки берете? Как только уже что-то получится, вы дадите знать, и я приеду обязательно послушать, договорились? Вживую", - сказал Фальков.Вероника рассказала министру, что скрипка стала ее первым подарком к этому Новому Году.Акция "Елка желаний" проходит уже в пятый раз, ее инициатором стал президент России Владимир Путин. Цель акции - подарить ощущение новогоднего праздника тем, кому сейчас трудно, в этом году на "Елку желаний" отправили свои послания дети из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Акция продлится до 28 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20230105/elka-1843167378.html

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луганск

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общество, валерий фальков, владимир путин, россия, луганск, донецкая народная республика, елка желаний