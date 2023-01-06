https://ria.ru/20230106/zerno-1843261134.html

В Турции сообщили о вывозе 17 миллионов тонн зерна по продуктовой сделке

В Турции сообщили о вывозе 17 миллионов тонн зерна по продуктовой сделке - РИА Новости, 06.01.2023

В Турции сообщили о вывозе 17 миллионов тонн зерна по продуктовой сделке

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что по "зерновому коридору" вывезено около 17 миллионов тонн агропродукции. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T13:42

2023-01-06T13:42

2023-01-06T13:42

экономика

турция

россия

украина

хулуси акар

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АНКАРА, 6 янв – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что по "зерновому коридору" вывезено около 17 миллионов тонн агропродукции. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. "Почти 17 миллионов тонн зерна было отправлено нуждающимся", - приводит слова Акара телеканал TRT Haber.

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, украина, хулуси акар