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В Турции сообщили о вывозе 17 миллионов тонн зерна по продуктовой сделке - РИА Новости, 06.01.2023
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В Турции сообщили о вывозе 17 миллионов тонн зерна по продуктовой сделке
В Турции сообщили о вывозе 17 миллионов тонн зерна по продуктовой сделке - РИА Новости, 06.01.2023
В Турции сообщили о вывозе 17 миллионов тонн зерна по продуктовой сделке
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что по "зерновому коридору" вывезено около 17 миллионов тонн агропродукции. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T13:42
2023-01-06T13:42
экономика
турция
россия
украина
хулуси акар
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АНКАРА, 6 янв – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что по "зерновому коридору" вывезено около 17 миллионов тонн агропродукции. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. "Почти 17 миллионов тонн зерна было отправлено нуждающимся", - приводит слова Акара телеканал TRT Haber.
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экономика, турция, россия, украина, хулуси акар
Экономика, Турция, Россия, Украина, Хулуси Акар
13:42 06.01.2023
 
В Турции сообщили о вывозе 17 миллионов тонн зерна по продуктовой сделке

Министр обороны Турции Акар сообщил о вывозе 17 миллионов тонн зерна по продуктовой сделке

© AP Photo / Khalil HamraСудно с украинским зерном, вывезенным в рамках продуктовой сделки
Судно с украинским зерном, вывезенным в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно с украинским зерном, вывезенным в рамках продуктовой сделки. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 янв – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что по "зерновому коридору" вывезено около 17 миллионов тонн агропродукции.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
"Почти 17 миллионов тонн зерна было отправлено нуждающимся", - приводит слова Акара телеканал TRT Haber.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
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ЭкономикаТурцияРоссияУкраинаХулуси Акар
 
 
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