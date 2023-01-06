https://ria.ru/20230106/zaderzhanie-1843295760.html
В Мексике при задержании наркоторговца погибли 29 человек
В Мексике при задержании наркоторговца погибли 29 человек - РИА Новости, 06.01.2023
В Мексике при задержании наркоторговца погибли 29 человек
В ходе операции по захвату наркоторговца Овидио Гусмана в мексиканском штате Синалоа погибли десять служащих силовых структур, ликвидированы 19... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T18:16
2023-01-06T18:16
2023-01-06T18:16
в мире
хоакин гусман лоэра
мексика
синалоа
кулиакан
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МЕХИКО, 6 янв - РИА Новости. В ходе операции по захвату наркоторговца Овидио Гусмана в мексиканском штате Синалоа погибли десять служащих силовых структур, ликвидированы 19 правонарушителей, сообщил министр обороны Мексики Луис Сандоваль. "Значительному числу преступных ячеек удалось сгруппироваться с намерением спасти Овидио Н. и напасть на военнослужащих, находившихся на месте (задержания Гусмана - ред.) в Хесус-Марии, где, к несчастью, 7 солдат погибли и 9 получили ранения. Учитывая, что агрессоры применяли пулеметы 50-го калибра, чтобы гарантировать безопасность военнослужащих личному составу, участвующему в операции, потребовалась поддержка огнем с самолетов", - заявил министр обороны в ходе пресс-конференции в национальном дворце. По словам Сандоваля, еще двое военнослужащих были убиты в результате последующих актов агрессии в муниципалитете Эскинапа и одна служащая - в Кулиакане, ранения в течение дня получили девять сотрудников силовых структур. В результате операции властям удалось задержать 21 предполагаемого члена "Тихоокеанского картеля", изъять 53 автомобиля, включая 26 бронированных, десять крупнокалиберных винтовок и пулеметов и 26 единиц другого длинноствольного оружия. Девятнадцать человек были ликвидированы в перестрелках. В 2019 году задержание Овидио Гусмана, сына наркобарона Коротышки уже приводило к ожесточенным уличным боям в городе Кулиакане - тогда боевики местного картеля вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить Овидио, однако на этот раз он был немедленно доставлен в столицу, после чего конвоирован в тюрьму строгого режима Альтиплано. Для поддержки местных сил в Синалоа были переброшены более 3,5 тысячи военнослужащих, включая спецназ и десантников, а также около тысячи бойцов национальной гвардии. В течение четверга боевики местного картеля, по информации властей, угнали и сожгли около 250 автомобилей, были перекрыты по меньшей мере 18 улиц, остановлена работа трех аэропортов. Бандиты открывали огонь по военным и гражданским самолетам в аэропорту Синалоа, два борта ВВС Мексики получили повреждения и совершили аварийную посадку. В министерстве обороны Мексики после задержания сообщили, что Овидио Гусман Лопес возглавляет молодежное крыло "Тихоокеанского картеля" и ведет преступную деятельность в четырех штатах северо-запада страны, это сын Хоакина Гусмана Лоэры, который находится в пожизненном заключении в Соединенных Штатах Америки. Гусман Лопес входит в список предполагаемых преступников, экстрадиции которых будут требовать в США - там его обвиняют в организованных поставках в страну кокаина, метамфетамина и марихуаны. Глава мексиканского МИД на вопрос об экстрадиции Гусмана в США сообщил, что запрос в его отношении действует с 2019 года, однако в Мексике также ведутся уголовные дела, в рамках которых он должен понести ответственность.
https://ria.ru/20221228/ssha-1841800123.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хоакин гусман лоэра, мексика, синалоа, кулиакан
В мире, Хоакин Гусман Лоэра, Мексика, Синалоа, Кулиакан
В Мексике при задержании наркоторговца погибли 29 человек
Глава Минобороны Мексики Сандоваль: при задержании наркоторговца погибли 29 человек
МЕХИКО, 6 янв - РИА Новости. В ходе операции по захвату наркоторговца Овидио Гусмана в мексиканском штате Синалоа погибли десять служащих силовых структур, ликвидированы 19 правонарушителей, сообщил министр обороны Мексики Луис Сандоваль.
"Значительному числу преступных ячеек удалось сгруппироваться с намерением спасти Овидио Н. и напасть на военнослужащих, находившихся на месте (задержания Гусмана - ред.) в Хесус-Марии, где, к несчастью, 7 солдат погибли и 9 получили ранения. Учитывая, что агрессоры применяли пулеметы 50-го калибра, чтобы гарантировать безопасность военнослужащих личному составу, участвующему в операции, потребовалась поддержка огнем с самолетов", - заявил министр обороны в ходе пресс-конференции в национальном дворце.
По словам Сандоваля, еще двое военнослужащих были убиты в результате последующих актов агрессии в муниципалитете Эскинапа и одна служащая - в Кулиакане
, ранения в течение дня получили девять сотрудников силовых структур.
В результате операции властям удалось задержать 21 предполагаемого члена "Тихоокеанского картеля", изъять 53 автомобиля, включая 26 бронированных, десять крупнокалиберных винтовок и пулеметов и 26 единиц другого длинноствольного оружия. Девятнадцать человек были ликвидированы в перестрелках.
В 2019 году задержание Овидио Гусмана, сына наркобарона Коротышки уже приводило к ожесточенным уличным боям в городе Кулиакане - тогда боевики местного картеля вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить Овидио, однако на этот раз он был немедленно доставлен в столицу, после чего конвоирован в тюрьму строгого режима Альтиплано. Для поддержки местных сил в Синалоа были переброшены более 3,5 тысячи военнослужащих, включая спецназ и десантников, а также около тысячи бойцов национальной гвардии.
В течение четверга боевики местного картеля, по информации властей, угнали и сожгли около 250 автомобилей, были перекрыты по меньшей мере 18 улиц, остановлена работа трех аэропортов. Бандиты открывали огонь по военным и гражданским самолетам в аэропорту Синалоа, два борта ВВС Мексики получили повреждения и совершили аварийную посадку.
В министерстве обороны Мексики после задержания сообщили, что Овидио Гусман Лопес возглавляет молодежное крыло "Тихоокеанского картеля" и ведет преступную деятельность в четырех штатах северо-запада страны, это сын Хоакина Гусмана Лоэры
, который находится в пожизненном заключении в Соединенных Штатах Америки.
Гусман Лопес входит в список предполагаемых преступников, экстрадиции которых будут требовать в США
- там его обвиняют в организованных поставках в страну кокаина, метамфетамина и марихуаны. Глава мексиканского МИД на вопрос об экстрадиции Гусмана в США сообщил, что запрос в его отношении действует с 2019 года, однако в Мексике также ведутся уголовные дела, в рамках которых он должен понести ответственность.