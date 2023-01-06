https://ria.ru/20230106/zaderzhanie-1843250475.html

Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН из-за задержания Касема

Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН из-за задержания Касема - РИА Новости, 06.01.2023

Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН из-за задержания Касема

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в Латвии покушением на свободу слова РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T12:15

2023-01-06T12:15

2023-01-06T12:34

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в Латвии покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму."Применение уголовной репрессии в отношении журналиста Марата Касема расцениваю как покушение на свободу слова и нарушение международных обязательств Латвии в сфере защиты прав журналистов", - заявила Москалькова в своем телеграм-канале.Омбудсмен призвала Верховного комиссара ООН по правам человека принять меры по защите прав журналиста."Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой обратить внимание на этот вопиющий факт и принять меры в рамках своего мандата по защите прав Марата Касема", - написала уполномоченный.Ранее портал Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на адвоката сообщал, что в деле Касема речь может идти о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже.Задержание Касема стало местью за его работу на российское СМИ, сам журналист ощущал политическое преследование со стороны латвийского режима и часто об этом говорил, заявил ранее РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

https://ria.ru/20230106/aktsiya-1843248209.html

https://ria.ru/20230105/sanktsii-1843203771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, оон, латвия, рига, татьяна москалькова