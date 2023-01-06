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Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 06.01.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T15:12
2023-01-06T15:12
2023-01-06T15:12
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
сергей шойгу
владимир путин
украина
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230106/poteri-1843240394.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Украина, НАТО
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Ясиноватую снарядами натовского калибра