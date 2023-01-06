https://ria.ru/20230106/yasinovataya-1843273574.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 06.01.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T15:12

2023-01-06T15:12

2023-01-06T15:12

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

сергей шойгу

владимир путин

украина

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230106/poteri-1843240394.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, сергей шойгу, владимир путин, украина, нато