https://ria.ru/20230106/volontery-1842171543.html

"Изобрели новый способ". Как волонтеры своими руками помогают фронту

"Изобрели новый способ". Как волонтеры своими руками помогают фронту - РИА Новости, 06.01.2023

"Изобрели новый способ". Как волонтеры своими руками помогают фронту

После мобилизации события на Украине окончательно перестали быть делом только профессиональных военных. Те, кто не отправился на фронт, тоже не остаются в... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T08:00

2023-01-06T08:00

2023-01-06T08:02

россия

симферополь

самара

краснодарский край

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Давид Нармания. После мобилизации события на Украине окончательно перестали быть делом только профессиональных военных. Те, кто не отправился на фронт, тоже не остаются в стороне. О том, как россияне поддерживают бойцов, — в материале РИА Новости.Все хранилось домаКсения Шевченко из Самары занялась шитьем случайно — пять лет назад в декретном отпуске решила "занять голову и руки". Так появилось хобби."Где-то 25 сентября я подумала, что в такое время нужно помочь мобилизованным и создала группу "Шьем для наших ребят", — рассказывает она. — Сейчас в нашем чате около 300 человек. Все содействуют как могут".Делают все — кофты, маскхалаты, балаклавы, "пятиточечники" (тактические коврики), термобелье, шапки. Материал закупают на собственные средства. Деньги переводят и неравнодушные люди.Сперва Ксения шила сама. Потом подключились подруги."Работали у себя, а готовая одежда хранилась у меня. По квартире просто стало невозможно ходить — буквально до кухни не доберешься, чтобы яичницу пожарить", — вспоминает она.Но неделю назад помог местный батюшка — выделил помещение в храме на колокольне, где можно складывать вещи. Туда же местные бабушки приносят для мобилизованных связанные носки."Еще приходит много открыток и детских писем. Их мы тоже посылаем солдатам — чтобы не просто физически согреть, но и как-то тепло на душе сделать. Это ведь тоже очень важно", — говорит Шевченко.Первая отправленная на фронт в октябре партия весила около 160 килограммов. После этого помощь передавали еще несколько раз.Домашняя еда на фронтеОтправляют не только одежду. Например, Мария Варламова из Симферополя закупала продукты. Потом стала варить повидло — "домашнее все же вкуснее"."Но я понимала, что могу помогать больше", — объясняет она.И тогда крымчанка решила готовить "сухой борщ": уже сваренные овощи сушит на дегидраторе, смешивает и фасует по порциям. Остается лишь залить кипятком.Для первой партии сделала около сотни порций. Впечатляющее количество для одной хозяйки — но капля в море потребностей армии.Постепенно набрала помощников — необычные пайки вместе с ней готовили 15 человек. В их числе и Анна Бояринцева, которая постепенно расширила дело: договорилась о поставках с волонтерами и увеличила команду вчетверо."Кто-то закупает продукты, кто-то обрабатывает, кто-то сушит. А два раза в неделю собираемся у кого-то дома, чтобы все расфасовать", — рассказывает Мария.Часто работают у Бояринцевой, которая возглавляет проект. Но в квартире производить наборы в таких объемах невозможно — нужны особые условия для хранения. Поэтому новое помещение выделил город. Сейчас там ремонт — на средства местных предпринимателей.Когда о крымчанках узнали в соцсетях, стали предлагать помощь. А те в ответ разослали рецепты — теперь пайки делают в 30 городах по всей России. Готовят не только супы и мясные блюда, но и, например, выпечку, которая может долго храниться."Это может спасти кому-то жизнь"Еда и одежда нужны военным постоянно. Медицинские принадлежности — реже, хотя именно от них порой зависят жизни солдат. Поэтому все изделия должны быть качественными. Именно так рассуждал Владимир Котельников из Краснодара — мастер по пошиву одежды.Когда объявили о мобилизации, он связался со своим знакомым Евгением Самаревым, который работал с 3D-принтером. Вместе решили делать турникеты — специальные приспособления, которые помогают быстро остановить кровотечение при ранении в конечность.За основу взяли идею открытого международного проекта Glia по производству печатных турникетов — эту технологию активно применяют, например, на Ближнем Востоке.В работе Владимир и Евгений придерживаются двух простых принципов: проект должен быть некоммерческим, а изделия — максимально простыми в производстве."Сперва все изготавливали за свои деньги — себестоимость достаточно невысокая. В какой-то момент стали жертвовать знакомые, а затем подключились и посторонние люди. Помогли предприятия, где мы работаем, — и материалы дали, и оборудование разрешили использовать", — говорит Евгений.Три месяца турникеты постоянно дорабатывали — на основе отзывов военных и специальной команды тестировщиков. Теперь, отмечает Самарев, образцы максимально далеки от зарубежных прототипов. По сути краснодарцы создали собственную технологию.Теперь производство расширяют: делают еще жгуты — тоже на 3D-принтере. Недавно создали специальный морозостойкий, с которым можно работать в минус сорок."Популярны и наши ампульницы для противошоковых наборов, которые позволяют подготовить препарат к введению не за 20 секунд, а за три-четыре. Это критически важно для человека с болевым шоком. Устройство простое, но мы долго над ним работали. Уже сделали около полутора тысяч экземпляров", — уточняет волонтер.Небольшой доход приносит только разработанный тренажер для тампонирования, который неожиданно стал пользоваться спросом. Военным отдают по себестоимости, а прибыль получают от продаж различным гражданским компаниям.Хотя Самареву неоднократно предлагали большие средства, чтобы открыть полноценный завод. "Но чем больше денег, тем больше ответственность, — считает он. — Да и философия нашего проекта немного другая — хотим оставаться децентрализованными".Так, уверен доброволец, удастся привлечь еще больше неравнодушных. Ведь каждый турникет, каждая медицинская шина кому-то может спасти жизнь.

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

россия

симферополь

самара

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, симферополь, самара, краснодарский край