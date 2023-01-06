Рейтинг@Mail.ru
"Изобрели новый способ". Как волонтеры своими руками помогают фронту - РИА Новости, 06.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230106/volontery-1842171543.html
"Изобрели новый способ". Как волонтеры своими руками помогают фронту
"Изобрели новый способ". Как волонтеры своими руками помогают фронту - РИА Новости, 06.01.2023
"Изобрели новый способ". Как волонтеры своими руками помогают фронту
После мобилизации события на Украине окончательно перестали быть делом только профессиональных военных. Те, кто не отправился на фронт, тоже не остаются в... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T08:00
2023-01-06T08:02
россия
симферополь
самара
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841989478_0:761:1620:1672_1920x0_80_0_0_5511651be8141c43892dd531d969b446.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Давид Нармания. После мобилизации события на Украине окончательно перестали быть делом только профессиональных военных. Те, кто не отправился на фронт, тоже не остаются в стороне. О том, как россияне поддерживают бойцов, — в материале РИА Новости.Все хранилось домаКсения Шевченко из Самары занялась шитьем случайно — пять лет назад в декретном отпуске решила "занять голову и руки". Так появилось хобби."Где-то 25 сентября я подумала, что в такое время нужно помочь мобилизованным и создала группу "Шьем для наших ребят", — рассказывает она. — Сейчас в нашем чате около 300 человек. Все содействуют как могут".Делают все — кофты, маскхалаты, балаклавы, "пятиточечники" (тактические коврики), термобелье, шапки. Материал закупают на собственные средства. Деньги переводят и неравнодушные люди.Сперва Ксения шила сама. Потом подключились подруги."Работали у себя, а готовая одежда хранилась у меня. По квартире просто стало невозможно ходить — буквально до кухни не доберешься, чтобы яичницу пожарить", — вспоминает она.Но неделю назад помог местный батюшка — выделил помещение в храме на колокольне, где можно складывать вещи. Туда же местные бабушки приносят для мобилизованных связанные носки."Еще приходит много открыток и детских писем. Их мы тоже посылаем солдатам — чтобы не просто физически согреть, но и как-то тепло на душе сделать. Это ведь тоже очень важно", — говорит Шевченко.Первая отправленная на фронт в октябре партия весила около 160 килограммов. После этого помощь передавали еще несколько раз.Домашняя еда на фронтеОтправляют не только одежду. Например, Мария Варламова из Симферополя закупала продукты. Потом стала варить повидло — "домашнее все же вкуснее"."Но я понимала, что могу помогать больше", — объясняет она.И тогда крымчанка решила готовить "сухой борщ": уже сваренные овощи сушит на дегидраторе, смешивает и фасует по порциям. Остается лишь залить кипятком.Для первой партии сделала около сотни порций. Впечатляющее количество для одной хозяйки — но капля в море потребностей армии.Постепенно набрала помощников — необычные пайки вместе с ней готовили 15 человек. В их числе и Анна Бояринцева, которая постепенно расширила дело: договорилась о поставках с волонтерами и увеличила команду вчетверо."Кто-то закупает продукты, кто-то обрабатывает, кто-то сушит. А два раза в неделю собираемся у кого-то дома, чтобы все расфасовать", — рассказывает Мария.Часто работают у Бояринцевой, которая возглавляет проект. Но в квартире производить наборы в таких объемах невозможно — нужны особые условия для хранения. Поэтому новое помещение выделил город. Сейчас там ремонт — на средства местных предпринимателей.Когда о крымчанках узнали в соцсетях, стали предлагать помощь. А те в ответ разослали рецепты — теперь пайки делают в 30 городах по всей России. Готовят не только супы и мясные блюда, но и, например, выпечку, которая может долго храниться."Это может спасти кому-то жизнь"Еда и одежда нужны военным постоянно. Медицинские принадлежности — реже, хотя именно от них порой зависят жизни солдат. Поэтому все изделия должны быть качественными. Именно так рассуждал Владимир Котельников из Краснодара — мастер по пошиву одежды.Когда объявили о мобилизации, он связался со своим знакомым Евгением Самаревым, который работал с 3D-принтером. Вместе решили делать турникеты — специальные приспособления, которые помогают быстро остановить кровотечение при ранении в конечность.За основу взяли идею открытого международного проекта Glia по производству печатных турникетов — эту технологию активно применяют, например, на Ближнем Востоке.В работе Владимир и Евгений придерживаются двух простых принципов: проект должен быть некоммерческим, а изделия — максимально простыми в производстве."Сперва все изготавливали за свои деньги — себестоимость достаточно невысокая. В какой-то момент стали жертвовать знакомые, а затем подключились и посторонние люди. Помогли предприятия, где мы работаем, — и материалы дали, и оборудование разрешили использовать", — говорит Евгений.Три месяца турникеты постоянно дорабатывали — на основе отзывов военных и специальной команды тестировщиков. Теперь, отмечает Самарев, образцы максимально далеки от зарубежных прототипов. По сути краснодарцы создали собственную технологию.Теперь производство расширяют: делают еще жгуты — тоже на 3D-принтере. Недавно создали специальный морозостойкий, с которым можно работать в минус сорок."Популярны и наши ампульницы для противошоковых наборов, которые позволяют подготовить препарат к введению не за 20 секунд, а за три-четыре. Это критически важно для человека с болевым шоком. Устройство простое, но мы долго над ним работали. Уже сделали около полутора тысяч экземпляров", — уточняет волонтер.Небольшой доход приносит только разработанный тренажер для тампонирования, который неожиданно стал пользоваться спросом. Военным отдают по себестоимости, а прибыль получают от продаж различным гражданским компаниям.Хотя Самареву неоднократно предлагали большие средства, чтобы открыть полноценный завод. "Но чем больше денег, тем больше ответственность, — считает он. — Да и философия нашего проекта немного другая — хотим оставаться децентрализованными".Так, уверен доброволец, удастся привлечь еще больше неравнодушных. Ведь каждый турникет, каждая медицинская шина кому-то может спасти жизнь.
https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html
россия
симферополь
самара
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841989478_0:718:1620:1933_1920x0_80_0_0_9b8fbb8bfda481785ca7d0ccb01edfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, симферополь, самара, краснодарский край
Россия, Симферополь, Самара, Краснодарский край
08:00 06.01.2023 (обновлено: 08:02 06.01.2023)
 

"Изобрели новый способ". Как волонтеры своими руками помогают фронту

© Фото : группа во ВКонтакте "ШЬЁМ ДЛЯ НАШИХ РЕБЯТ Самара"Волонтер Ксения Шевченко с посылкой для военных
Волонтер Ксения Шевченко с посылкой для военных - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© Фото : группа во ВКонтакте "ШЬЁМ ДЛЯ НАШИХ РЕБЯТ Самара"
Волонтер Ксения Шевченко с посылкой для военных
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Давид Нармания. После мобилизации события на Украине окончательно перестали быть делом только профессиональных военных. Те, кто не отправился на фронт, тоже не остаются в стороне. О том, как россияне поддерживают бойцов, — в материале РИА Новости.

Все хранилось дома

Ксения Шевченко из Самары занялась шитьем случайно — пять лет назад в декретном отпуске решила "занять голову и руки". Так появилось хобби.
"Где-то 25 сентября я подумала, что в такое время нужно помочь мобилизованным и создала группу "Шьем для наших ребят", — рассказывает она. — Сейчас в нашем чате около 300 человек. Все содействуют как могут".
© Фото : группа во ВКонтакте "ШЬЁМ ДЛЯ НАШИХ РЕБЯТ Самара"Одежда для мобилизованных
Одежда для мобилизованных - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : группа во ВКонтакте "ШЬЁМ ДЛЯ НАШИХ РЕБЯТ Самара"
Одежда для мобилизованных
Делают все — кофты, маскхалаты, балаклавы, "пятиточечники" (тактические коврики), термобелье, шапки. Материал закупают на собственные средства. Деньги переводят и неравнодушные люди.
Сперва Ксения шила сама. Потом подключились подруги.
"Работали у себя, а готовая одежда хранилась у меня. По квартире просто стало невозможно ходить — буквально до кухни не доберешься, чтобы яичницу пожарить", — вспоминает она.
© Фото : группа во ВКонтакте "ШЬЁМ ДЛЯ НАШИХ РЕБЯТ Самара"Связанные волонтерами носки
Связанные волонтерами носки - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : группа во ВКонтакте "ШЬЁМ ДЛЯ НАШИХ РЕБЯТ Самара"
Связанные волонтерами носки
Но неделю назад помог местный батюшка — выделил помещение в храме на колокольне, где можно складывать вещи. Туда же местные бабушки приносят для мобилизованных связанные носки.
"Еще приходит много открыток и детских писем. Их мы тоже посылаем солдатам — чтобы не просто физически согреть, но и как-то тепло на душе сделать. Это ведь тоже очень важно", — говорит Шевченко.
Первая отправленная на фронт в октябре партия весила около 160 килограммов. После этого помощь передавали еще несколько раз.
© Фото : группа во ВКонтакте "ШЬЁМ ДЛЯ НАШИХ РЕБЯТ Самара"Детский рисунок
Детский рисунок - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : группа во ВКонтакте "ШЬЁМ ДЛЯ НАШИХ РЕБЯТ Самара"
Детский рисунок

Домашняя еда на фронте

Отправляют не только одежду. Например, Мария Варламова из Симферополя закупала продукты. Потом стала варить повидло — "домашнее все же вкуснее".
"Но я понимала, что могу помогать больше", — объясняет она.
© Фото : группа во ВКонтакте "Супы, борщи и каши от мамыМаши: волонтеры"Подготовленные к отправке посылки
Подготовленные к отправке посылки - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : группа во ВКонтакте "Супы, борщи и каши от мамыМаши: волонтеры"
Подготовленные к отправке посылки
И тогда крымчанка решила готовить "сухой борщ": уже сваренные овощи сушит на дегидраторе, смешивает и фасует по порциям. Остается лишь залить кипятком.
Для первой партии сделала около сотни порций. Впечатляющее количество для одной хозяйки — но капля в море потребностей армии.
© Фото : группа во ВКонтакте "Супы, борщи и каши от мамыМаши: волонтеры"Фасовка продуктов волонтерами
Фасовка продуктов волонтерами - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : группа во ВКонтакте "Супы, борщи и каши от мамыМаши: волонтеры"
Фасовка продуктов волонтерами
Постепенно набрала помощников — необычные пайки вместе с ней готовили 15 человек. В их числе и Анна Бояринцева, которая постепенно расширила дело: договорилась о поставках с волонтерами и увеличила команду вчетверо.
"Кто-то закупает продукты, кто-то обрабатывает, кто-то сушит. А два раза в неделю собираемся у кого-то дома, чтобы все расфасовать", — рассказывает Мария.
© Фото : группа во ВКонтакте "Супы, борщи и каши от мамыМаши: волонтеры"Записка на посылке для военных
Записка на посылке для военных - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : группа во ВКонтакте "Супы, борщи и каши от мамыМаши: волонтеры"
Записка на посылке для военных
Часто работают у Бояринцевой, которая возглавляет проект. Но в квартире производить наборы в таких объемах невозможно — нужны особые условия для хранения. Поэтому новое помещение выделил город. Сейчас там ремонт — на средства местных предпринимателей.
Когда о крымчанках узнали в соцсетях, стали предлагать помощь. А те в ответ разослали рецепты — теперь пайки делают в 30 городах по всей России. Готовят не только супы и мясные блюда, но и, например, выпечку, которая может долго храниться.
© Фото : группа во ВКонтакте "Супы, борщи и каши от мамыМаши: волонтеры"Сила в каждой ложке
Сила в каждой ложке - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : группа во ВКонтакте "Супы, борщи и каши от мамыМаши: волонтеры"
Сила в каждой ложке

"Это может спасти кому-то жизнь"

Еда и одежда нужны военным постоянно. Медицинские принадлежности — реже, хотя именно от них порой зависят жизни солдат. Поэтому все изделия должны быть качественными. Именно так рассуждал Владимир Котельников из Краснодара — мастер по пошиву одежды.
Когда объявили о мобилизации, он связался со своим знакомым Евгением Самаревым, который работал с 3D-принтером. Вместе решили делать турникеты — специальные приспособления, которые помогают быстро остановить кровотечение при ранении в конечность.
© Фото : группа во ВКонтакте "САМ! | Помощь фронту своими руками"Турникет
Турникет - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : группа во ВКонтакте "САМ! | Помощь фронту своими руками"
Турникет
За основу взяли идею открытого международного проекта Glia по производству печатных турникетов — эту технологию активно применяют, например, на Ближнем Востоке.
В работе Владимир и Евгений придерживаются двух простых принципов: проект должен быть некоммерческим, а изделия — максимально простыми в производстве.
© Фото : группа во ВКонтакте "САМ! | Помощь фронту своими руками"Распечатанные на 3D-принтере турникеты
Распечатанные на 3-D принтере турникеты - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : группа во ВКонтакте "САМ! | Помощь фронту своими руками"
Распечатанные на 3D-принтере турникеты
"Сперва все изготавливали за свои деньги — себестоимость достаточно невысокая. В какой-то момент стали жертвовать знакомые, а затем подключились и посторонние люди. Помогли предприятия, где мы работаем, — и материалы дали, и оборудование разрешили использовать", — говорит Евгений.
Три месяца турникеты постоянно дорабатывали — на основе отзывов военных и специальной команды тестировщиков. Теперь, отмечает Самарев, образцы максимально далеки от зарубежных прототипов. По сути краснодарцы создали собственную технологию.
Теперь производство расширяют: делают еще жгуты — тоже на 3D-принтере. Недавно создали специальный морозостойкий, с которым можно работать в минус сорок.
© Фото : группа во ВКонтакте "САМ! | Помощь фронту своими руками"Ампульницы перед отправкой
Ампульницы перед отправкой - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : группа во ВКонтакте "САМ! | Помощь фронту своими руками"
Ампульницы перед отправкой
"Популярны и наши ампульницы для противошоковых наборов, которые позволяют подготовить препарат к введению не за 20 секунд, а за три-четыре. Это критически важно для человека с болевым шоком. Устройство простое, но мы долго над ним работали. Уже сделали около полутора тысяч экземпляров", — уточняет волонтер.
Небольшой доход приносит только разработанный тренажер для тампонирования, который неожиданно стал пользоваться спросом. Военным отдают по себестоимости, а прибыль получают от продаж различным гражданским компаниям.
© Фото : группа во ВКонтакте "САМ! | Помощь фронту своими руками"Турникеты перед отправкой
Турникеты перед отправкой - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : группа во ВКонтакте "САМ! | Помощь фронту своими руками"
Турникеты перед отправкой
Хотя Самареву неоднократно предлагали большие средства, чтобы открыть полноценный завод. "Но чем больше денег, тем больше ответственность, — считает он. — Да и философия нашего проекта немного другая — хотим оставаться децентрализованными".
Так, уверен доброволец, удастся привлечь еще больше неравнодушных. Ведь каждый турникет, каждая медицинская шина кому-то может спасти жизнь.
Военнослужащие России возле автомобиля Общероссийского народного фронта (ОНФ) с гуманитарной помощью на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 08:00
"Заявок очень много". Кто и как помогает фронту
 
РоссияСимферопольСамараКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала