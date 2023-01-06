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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/ukraina-1843211916.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.01.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T00:54
2023-01-06T00:54
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
киев
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны. Отмечается, что тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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украина
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
00:54 06.01.2023
 
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.
Отмечается, что тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Глава военно-гражданской администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
Вчера, 16:50Специальная военная операция на Украине
ВСУ дважды ударили по Васильевке, чтобы было больше жертв, заявили власти
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаКиевЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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