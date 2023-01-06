https://ria.ru/20230106/ukraina-1843211916.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.01.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T00:54

2023-01-06T00:54

2023-01-06T00:54

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

киев

запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны. Отмечается, что тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230105/vasilevka-1843169345.html

украина

киев

запорожская область

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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, запорожская область, вооруженные силы рф