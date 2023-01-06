https://ria.ru/20230106/truboprovod-1843245850.html
Colonial Pipeline приостановила работу трубопровода из-за утечки топлива
Colonial Pipeline приостановила работу трубопровода из-за утечки топлива - РИА Новости, 06.01.2023
Colonial Pipeline приостановила работу трубопровода из-за утечки топлива
Крупнейший оператор трубопроводов в США Colonial Pipeline из-за утечки приостановила функционирование трубопровода, по которому подается топливо на... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T11:31
2023-01-06T11:31
2023-01-06T12:39
в мире
сша
colonial pipeline
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Крупнейший оператор трубопроводов в США Colonial Pipeline из-за утечки приостановила функционирование трубопровода, по которому подается топливо на северо-восток страны, передает агентство Блумберг. "Компания заявила, что из-за неисправности оборудования произошла утечка... Из трубы Colonial вылилось около 60 баррелей дизельного топлива, которое попало в резервуар для сбора ливневой воды на ее объекте (вблизи города Данвилл штата Вирджиния)", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что компания планирует возобновить работу трубопровода 7 января.
https://ria.ru/20221116/neft-1831975850.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, colonial pipeline
В мире, США, Colonial Pipeline
11:31 06.01.2023 (обновлено: 12:39 06.01.2023)
Colonial Pipeline приостановила работу трубопровода из-за утечки топлива
СМИ: американская Colonial Pipeline приостановила работу трубопровода из-за утечки топлива