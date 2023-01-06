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Colonial Pipeline приостановила работу трубопровода из-за утечки топлива - РИА Новости, 06.01.2023
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Colonial Pipeline приостановила работу трубопровода из-за утечки топлива
Colonial Pipeline приостановила работу трубопровода из-за утечки топлива - РИА Новости, 06.01.2023
Colonial Pipeline приостановила работу трубопровода из-за утечки топлива
Крупнейший оператор трубопроводов в США Colonial Pipeline из-за утечки приостановила функционирование трубопровода, по которому подается топливо на... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T11:31
2023-01-06T12:39
в мире
сша
colonial pipeline
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Крупнейший оператор трубопроводов в США Colonial Pipeline из-за утечки приостановила функционирование трубопровода, по которому подается топливо на северо-восток страны, передает агентство Блумберг. "Компания заявила, что из-за неисправности оборудования произошла утечка... Из трубы Colonial вылилось около 60 баррелей дизельного топлива, которое попало в резервуар для сбора ливневой воды на ее объекте (вблизи города Данвилл штата Вирджиния)", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что компания планирует возобновить работу трубопровода 7 января.
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в мире, сша, colonial pipeline
В мире, США, Colonial Pipeline
11:31 06.01.2023 (обновлено: 12:39 06.01.2023)
 
Colonial Pipeline приостановила работу трубопровода из-за утечки топлива

СМИ: американская Colonial Pipeline приостановила работу трубопровода из-за утечки топлива

© AFP 2022 / Jim WatsonТопливный резервуар компании Colonial Pipeline
Топливный резервуар компании Colonial Pipeline - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AFP 2022 / Jim Watson
Топливный резервуар компании Colonial Pipeline. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Крупнейший оператор трубопроводов в США Colonial Pipeline из-за утечки приостановила функционирование трубопровода, по которому подается топливо на северо-восток страны, передает агентство Блумберг.
"Компания заявила, что из-за неисправности оборудования произошла утечка... Из трубы Colonial вылилось около 60 баррелей дизельного топлива, которое попало в резервуар для сбора ливневой воды на ее объекте (вблизи города Данвилл штата Вирджиния)", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что компания планирует возобновить работу трубопровода 7 января.
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В миреСШАColonial Pipeline
 
 
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