https://ria.ru/20230106/trevoga-1843262752.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.01.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T13:51
2023-01-06T13:51
2023-01-06T14:14
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
в мире
денис шмыгаль
киев
вооруженные силы рф
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Ранее в пятницу сигнал тревоги звучал на востоке и юге Украины.Первым сигнал тревоги прозвучал в Киеве – в 13.45 мск – и в течение нескольких минут охватил всю территорию Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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украина, безопасность, в мире, денис шмыгаль, киев, вооруженные силы рф, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, В мире, Денис Шмыгаль, Киев, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский
13:51 06.01.2023 (обновлено: 14:14 06.01.2023)
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
По всей Украине 6 января объявили воздушную тревогу