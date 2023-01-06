https://ria.ru/20230106/trevoga-1843262752.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.01.2023

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T13:51

2023-01-06T13:51

2023-01-06T14:14

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

в мире

денис шмыгаль

киев

вооруженные силы рф

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Ранее в пятницу сигнал тревоги звучал на востоке и юге Украины.Первым сигнал тревоги прозвучал в Киеве – в 13.45 мск – и в течение нескольких минут охватил всю территорию Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

киев

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украина, безопасность, в мире, денис шмыгаль, киев, вооруженные силы рф, владимир зеленский