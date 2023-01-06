https://ria.ru/20230106/svyatki-1840347203.html

"Глядели в оба". Как на Руси отмечали Святки

"Глядели в оба". Как на Руси отмечали Святки - РИА Новости, 06.01.2023

"Глядели в оба". Как на Руси отмечали Святки

У православных христиан начинается святочный период, который продлится до 19 января. Это время необычных традиций. О самых популярных — в материале РИА Новости. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T08:00

2023-01-06T08:00

2023-01-06T08:04

религия

российская империя

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Никита Бизин. У православных христиан начинается святочный период, который продлится до 19 января. Это время необычных традиций. О самых популярных — в материале РИА Новости.С ходу не разберешьсяЕдва проснувшись, в каждом доме всей семьей запевали: "Встану рано, на восток гляну. Там звезда воссияла, трем царям путь показала…" А при встрече на улице люди говорили друг другу: "Христос родился — мир возвеселился!"Так на Руси начинались Святки, наступающие сразу после Рождества. При этом накануне, в сочельник, готовили кутью — поминальное блюдо. Что довольно странно, ведь праздник-то не про смерть, а про жизнь. И это — не единственный парадокс.Церковь отмечает святочные дни с давних времен. Уже в Иерусалимском монастырском уставе, составленном в начале VI века, указано, что в это время нельзя класть земные поклоны.А в 567-м отцы Турского собора объявили все дни от Рождества Христова до Крещения праздничными. То есть можно не соблюдать пост, в том числе еженедельный — по средам и пятницам.Причем длится этот период даже дольше, чем после Пасхи — главного для верующих торжества. Все дело в том, что Рождество и Крещение, между которыми уместились двенадцать святочных дней, — это, по сути, один и тот же праздник.Богословы поясняют: в первые века христианства их отмечали одновременно, хотя хронологически между двумя событиями проходит 30 лет.Прощание с солнцемНесмотря на то что Святки проникнуты глубоким христианским смыслом, в сознании современных россиян они ассоциируются прежде всего с народными традициями. Почему так?"Все потому, что церковный календарь переплетается с народным. А в языческие времена в конце декабря отмечали зимнее солнцестояние — период кардинальной смены и обновления", — объясняет фольклорист Екатерина Дорохова.Прощание со "старым" солнцем и встречу "нового" символизировал обычай, который сохранился даже в советское время: "сожжение бедняка" — бревен и хвороста. Но, пожалуй, главной составляющей Святок было колядование.С появлением первой звезды на небе на улицы выходили ряженые. Дружной толпой они шли от дома к дому и выпрашивали у хозяев угощения. А взамен исполняли колядки — особые песни-заклинания.В некоторых областях вместо ряженых по улицам ходил человек в образе старика с посохом. Заглядывая в избы, он у каждого спрашивал, что тот сделал хорошего за прошедший год. Если добрых дел было мало, слегка бил посохом.Однако такое увеселение порицала Церковь. Еще в VII веке на Шестом Вселенском соборе установили правило: "Мужеским или женским полом производимыя плясания, по некоему старинному и чуждому христианского жития обычаю совершаемые, отвергаем и определяем: никакому мужу не одеватися в женскую одежду, ни жене в одежду мужу свойственную; не носити личин комических".Все потому, что в Византии после принятия христианства долгое время сохранялись античные традиции. Одна из них как раз и заключалась в том, чтобы наряжаться в различных духов. Так делали римляне по случаю декабрьских празднеств в честь бога земледелия Сатурна.Несмотря на жесткий запрет, простые ромеи продолжали рядиться. А потом обычай, как полагают ученые, перекочевал и в славянские страны."Дело в том, что конец декабря — очень важный период во многих культурах, ведь на него выпадает зимнее солнцестояние. Оно вместе с летним еще с древнейших времен рассматривается как переходное время. А оттого и очень рискованное, потому что как бы открывается портал между видимым и невидимым мирами", — объясняет фольклорист Екатерина Дорохова.Пустить петухаНе менее популярными были святочные гадания. Как столетия назад, так и сегодня многие не прочь узнать в январские ночи свое будущее."Согласно очень древним представлением, в период солнцестояния — как летнего, так и зимнего — открывается портал между видимым и невидимым мирами. Появляется возможность заглянуть по ту сторону, где время течет по-своему и многие события уже произошли", — рассказывает Екатерина Дорохова.Гадали в основном на погоду и урожай. Например, ставили в красный угол каравай, а спустя несколько дней смотрели: уменьшился он в весе или нет. Если стал легче — значит, земля в наступившем году даст меньше плодов, чем в прошлом. А если потяжелел — жди изобилия.Чтобы узнать погоду, разрезали луковицу на две части. Спустя шесть дней смотрели на одну половину: усохла — первое полугодие будет теплым, дала сок — дождливым. Спустя еще неделю таким же образом получали прогноз на остальные шесть месяцев."Особенно востребованы были гадания с зеркалами, — уточняет фольклорист. — В старину их считали самым опасным способом заглянуть в иной мир. Для этого ставили одно зеркало напротив другого, зажигали свечи и вглядывались — вдруг кто-то появится. Девушки, например, так высматривали суженого".Был и более экзотичный вариант узнать жениха — по петуху. Перед ним клали зеркало и две миски: в одной — зерно или деньги, в другой — вода. Если петух подходил сперва к зеркалу, то, как гласит народное поверье, суженый будет красивым, к зерну — богатым, к воде — пьяницей.Помогали и другие животные. Например, если кошка переступит порог дома левой лапой — быть скорой свадьбе. А если правой — любовь в этом году найти не суждено.Согласно другому поверью, девушкам нужно было в полночь выйти на улицу с ножом и, кромсая снег, сказать: "Черт, черт, не молчи, черт, черт, подскажи, какой мне муж попадется — смеяться или плакать придется?" А после прислушаться к лаю собак: какой он — радостный или злобный. Таков будет и характер мужа.Каждый решает самА вот православные святочные традиции, в отличие от народных, большинству не слишком известны.Например, не все знают, что от праздника Рождества Христова до Крещения Господня в храмах совершают особые богослужения. Поэтому священники призывают верующих уделить в эти дни больше внимания молитве в храме."Важно помнить в это время и о малой церкви — семье. Стоит подумать, что можно для нее сделать, как доставить радость, а не просто просидеть все Святки за праздничным столом", — советует церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Если же семьи пока нет, нужно проявить особую заботу о ближних. А также о тех, кто по разным обстоятельствам не может разделить радости торжества."Говоря языком богословия: Бог один, и добро — одно, — продолжает священнослужитель. — Главное — понимать, для кого оно. Предположим, человек что-то украл у другого. Кажется, ему хорошо. На деле — нет: плохо обоим. А вот если поделиться с ближним своими вещами, то хорошо будет всем".Есть еще один интересный вопрос: могут ли верующие отмечать Святки по-древнему — с колядками и гаданиями. Известно, что в XIX веке в Российской империи действовал закон, который запрещал "в навечерие Рождества Христова и в продолжение Святок заводить по старинным идолопоклонническим преданиям игрища, наряжаясь в кумирские одеяния"."Конечно, сегодня ситуация совсем иная: Церковь менее категорична — и отлучением грозить никто не станет. Важно, чтобы человек сам себе ответил на вопрос: по какому учению он живет", — говорит отец Макарий.Если человек придерживается какого-нибудь языческого культа, то, по словам священнослужителя, может спокойно ворожить и дальше. Но если считает себя православным христианином, святочные дни следует проводить соответствующим образом.

https://ria.ru/20221218/prazdnik-1839201097.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

российская империя, аналитика - религия и мировоззрение