https://ria.ru/20230106/spetsoperatsiya-1843267700.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 06.01.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили на Южно-Донецком направлении в районе Константиновки, Новомихайловки, Пречистовки, Новомайорского в ДНР и в районе... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T14:22

2023-01-06T14:22

2023-01-06T14:27

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили на Южно-Донецком направлении в районе Константиновки, Новомихайловки, Пречистовки, Новомайорского в ДНР и в районе Дорожнянки в Запорожской области более 50 украинских военнослужащих и семь единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.Данные Минобороны предоставлены за прошедшие сутки по состоянию на 11.00 пятницы по московскому времени до введения режима прекращения огня."На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по сосредоточениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Новомайорское Донецкой Народной Республики и Дорожнянка Запорожской области было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа", - уточнили в Минобороны.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)