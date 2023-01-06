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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 06.01.2023
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 06.01.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили на Южно-Донецком направлении в районе Константиновки, Новомихайловки, Пречистовки, Новомайорского в ДНР и в районе... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T14:22
2023-01-06T14:27
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили на Южно-Донецком направлении в районе Константиновки, Новомихайловки, Пречистовки, Новомайорского в ДНР и в районе Дорожнянки в Запорожской области более 50 украинских военнослужащих и семь единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.Данные Минобороны предоставлены за прошедшие сутки по состоянию на 11.00 пятницы по московскому времени до введения режима прекращения огня."На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по сосредоточениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Новомайорское Донецкой Народной Республики и Дорожнянка Запорожской области было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа", - уточнили в Минобороны.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:22 06.01.2023 (обновлено: 14:27 06.01.2023)
 
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВС России уничтожили на Южно-Донецком направлении более 50 украинских военнослужащих

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили на Южно-Донецком направлении в районе Константиновки, Новомихайловки, Пречистовки, Новомайорского в ДНР и в районе Дорожнянки в Запорожской области более 50 украинских военнослужащих и семь единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.
Данные Минобороны предоставлены за прошедшие сутки по состоянию на 11.00 пятницы по московскому времени до введения режима прекращения огня.
"На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по сосредоточениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Новомайорское Донецкой Народной Республики и Дорожнянка Запорожской области было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа", - уточнили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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