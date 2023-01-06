https://ria.ru/20230106/spetsoperatsiya-1840485336.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.01.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.01.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T16:00

2023-01-06T16:00

2023-01-06T16:04

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 6 января 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска продолжили наступать на Донецком направлении. На Южнодонецком, Купянском и Краснолиманском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ. В соответствие с поручением президента России Владимира Путина в Объединенной группировке российских войск с 12.00 6 января до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения.Параллельно ликвидированы 65 артиллерийских расчетов, 102 района скопления живой силы и техники, пункт управления, три склада артиллерийских боеприпасов, пусковая установка, а также радиолокатор ЗРК С-300, гаубица Д-20, артиллерийская система М-777, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет Су-25, пять беспилотников, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARSС начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 360 самолетов, 199 вертолетов, 2839 беспилотников, 400 зенитных ракетных комплексов, 971 реактивная система залпового огня, 7437 танков и других бронемашин, 3783 орудия полевой артиллерии и 7951 единица автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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