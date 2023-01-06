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НАТО и ЕС подпишут совместную декларацию о сотрудничестве 10 января - РИА Новости, 06.01.2023
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НАТО и ЕС подпишут совместную декларацию о сотрудничестве 10 января
НАТО и ЕС подпишут совместную декларацию о сотрудничестве 10 января - РИА Новости, 06.01.2023
НАТО и ЕС подпишут совместную декларацию о сотрудничестве 10 января
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подпишут 10 января в Брюсселе третью совместную... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T18:52
2023-01-06T18:52
в мире
йенс столтенберг
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
брюссель
европа
нато
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подпишут 10 января в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве, говорится в распространенном заявлении Североатлантического альянса. Сообщается, что подписание состоится в штаб-квартире НАТО в 11.00 по местному времени (13.00 мск). По итогам подписания в 11.30 утра (13.30 мск) пройдет совместная пресс-конференция глав НАТО и институтов Евросоюза. Совместная декларация ЕС-НАТО должна была быть подписана еще в 2021 году, но подписание откладывалось по неизвестным причинам. Летом 2022 года в ЕС заявляли, что рассчитывают на прогресс в переговорах между союзом и НАТО по новой совместной декларации о сотрудничестве после утверждения европейской стратегии в области обороны "Стратегический компас" и принятия новой стратегической концепции альянса на мадридском саммите в июне этого года. В конце сентября 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что "настало время" подписать декларацию. Примечательно, что новая европейская оборонная программа "Стратегический компас" предусматривает создание сил быстрого реагирования ЕС, которые смогут действовать автономно от НАТО. При этом представители ЕС подчеркивают, что НАТО остается главной организацией для обеспечения безопасности Европы. По информации европейских источников, новая совместная декларация ЕС и НАТО должна будет отражать "геополитический контекст", новые и существующие области сотрудничества, включая кибербезопасность, безопасность в космосе, вредоносные технологии, влияние изменения климата на безопасность, борьбу с дезинформацией и вмешательством во внутренние дела, сотрудничество в области оборонного планирования.
https://ria.ru/20230104/zapad-1842965900.html
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в мире, йенс столтенберг, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, брюссель, европа, нато, евросоюз, евросовет
В мире, Йенс Столтенберг, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Брюссель, Европа, НАТО, Евросоюз, Евросовет
18:52 06.01.2023
 
НАТО и ЕС подпишут совместную декларацию о сотрудничестве 10 января

НАТО и ЕС 10 января подпишут третью совместную декларацию о сотрудничестве

© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office Флаги Евросоюза и НАТО
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office
Флаги Евросоюза и НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подпишут 10 января в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве, говорится в распространенном заявлении Североатлантического альянса.
Сообщается, что подписание состоится в штаб-квартире НАТО в 11.00 по местному времени (13.00 мск). По итогам подписания в 11.30 утра (13.30 мск) пройдет совместная пресс-конференция глав НАТО и институтов Евросоюза.
Ангела Меркель и Франсуа Олланд - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 08:00
Запад нашел источник своих побед
Совместная декларация ЕС-НАТО должна была быть подписана еще в 2021 году, но подписание откладывалось по неизвестным причинам.
Летом 2022 года в ЕС заявляли, что рассчитывают на прогресс в переговорах между союзом и НАТО по новой совместной декларации о сотрудничестве после утверждения европейской стратегии в области обороны "Стратегический компас" и принятия новой стратегической концепции альянса на мадридском саммите в июне этого года.
В конце сентября 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что "настало время" подписать декларацию.
Примечательно, что новая европейская оборонная программа "Стратегический компас" предусматривает создание сил быстрого реагирования ЕС, которые смогут действовать автономно от НАТО. При этом представители ЕС подчеркивают, что НАТО остается главной организацией для обеспечения безопасности Европы.
По информации европейских источников, новая совместная декларация ЕС и НАТО должна будет отражать "геополитический контекст", новые и существующие области сотрудничества, включая кибербезопасность, безопасность в космосе, вредоносные технологии, влияние изменения климата на безопасность, борьбу с дезинформацией и вмешательством во внутренние дела, сотрудничество в области оборонного планирования.
Новогодняя инсталляция в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 08:00
Миру придется долго платить за грехи и ошибки Запада
 
В миреЙенс СтолтенбергШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенБрюссельЕвропаНАТОЕвросоюзЕвросовет
 
 
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