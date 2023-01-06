https://ria.ru/20230106/sotrudnichestvo-1843299070.html

НАТО и ЕС подпишут совместную декларацию о сотрудничестве 10 января

НАТО и ЕС подпишут совместную декларацию о сотрудничестве 10 января - РИА Новости, 06.01.2023

НАТО и ЕС подпишут совместную декларацию о сотрудничестве 10 января

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подпишут 10 января в Брюсселе третью совместную... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T18:52

2023-01-06T18:52

2023-01-06T18:52

в мире

йенс столтенберг

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подпишут 10 января в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве, говорится в распространенном заявлении Североатлантического альянса. Сообщается, что подписание состоится в штаб-квартире НАТО в 11.00 по местному времени (13.00 мск). По итогам подписания в 11.30 утра (13.30 мск) пройдет совместная пресс-конференция глав НАТО и институтов Евросоюза. Совместная декларация ЕС-НАТО должна была быть подписана еще в 2021 году, но подписание откладывалось по неизвестным причинам. Летом 2022 года в ЕС заявляли, что рассчитывают на прогресс в переговорах между союзом и НАТО по новой совместной декларации о сотрудничестве после утверждения европейской стратегии в области обороны "Стратегический компас" и принятия новой стратегической концепции альянса на мадридском саммите в июне этого года. В конце сентября 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что "настало время" подписать декларацию. Примечательно, что новая европейская оборонная программа "Стратегический компас" предусматривает создание сил быстрого реагирования ЕС, которые смогут действовать автономно от НАТО. При этом представители ЕС подчеркивают, что НАТО остается главной организацией для обеспечения безопасности Европы. По информации европейских источников, новая совместная декларация ЕС и НАТО должна будет отражать "геополитический контекст", новые и существующие области сотрудничества, включая кибербезопасность, безопасность в космосе, вредоносные технологии, влияние изменения климата на безопасность, борьбу с дезинформацией и вмешательством во внутренние дела, сотрудничество в области оборонного планирования.

https://ria.ru/20230104/zapad-1842965900.html

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, йенс столтенберг, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, брюссель, европа, нато, евросоюз, евросовет