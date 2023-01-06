18:34 06.01.2023 (обновлено: 04:06 07.01.2023)
Украина расторгла соглашение об эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг . Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Украина вышла из соглашения с Россией об эксплуатации стратегического ракетного комплекса, сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, заключенного 21 февраля 2006 года в Москве", - говорится в сообщении в Telegram-канале Мельничука.
Мельничук отметил, что соглашение прекращено в связи с коренным изменением обстоятельств его действия, которые исключают возможность проведения сервисного обслуживания ракет этого комплекса на украинских предприятиях, среди которых "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" и "Производственное объединение Южный машиностроительный завод" имени А.М. Макарова" в Днепропетровске.
Индекс 15П118М обозначает советские стратегические ядерные ракетные комплексы РС-20, по западной классификации - "Сатана", разрабатывавшиеся КБ "Южное" в 1970-х годах.