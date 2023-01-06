https://ria.ru/20230106/soglashenie-1843297488.html

Украина расторгла соглашение об эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"

Украина расторгла соглашение об эксплуатации ракетного комплекса "Сатана" - РИА Новости, 07.01.2023

Украина расторгла соглашение об эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"

Украина вышла из соглашения с Россией об эксплуатации стратегического ракетного комплекса, сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-06T18:34

2023-01-06T18:34

2023-01-07T04:06

украина

россия

днепропетровск

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Украина вышла из соглашения с Россией об эксплуатации стратегического ракетного комплекса, сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Мельничук отметил, что соглашение прекращено в связи с коренным изменением обстоятельств его действия, которые исключают возможность проведения сервисного обслуживания ракет этого комплекса на украинских предприятиях, среди которых "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" и "Производственное объединение Южный машиностроительный завод" имени А.М. Макарова" в Днепропетровске. Индекс 15П118М обозначает советские стратегические ядерные ракетные комплексы РС-20, по западной классификации - "Сатана", разрабатывавшиеся КБ "Южное" в 1970-х годах.

https://ria.ru/20230106/ukraina-1843285488.html

украина

россия

днепропетровск

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, россия, днепропетровск, верховная рада украины