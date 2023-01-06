https://ria.ru/20230106/skoraya-1843254780.html

После нападения на фельдшера скорой в Саратовской области завели дело

После нападения на фельдшера скорой в Саратовской области завели дело - РИА Новости, 06.01.2023

После нападения на фельдшера скорой в Саратовской области завели дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудницу скорой помощи в городе Балаково Саратовской области, сообщило региональное управление СК... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T12:49

2023-01-06T12:49

2023-01-06T12:49

происшествия

саратовская область

балаково

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 6 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудницу скорой помощи в городе Балаково Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ. Ранее следствие сообщило, что, по предварительным данным, в четверг пьяная женщина в своей квартире по улице Заречной в Балаково применила насилие в отношении сотрудницы скорой медицинской помощи. Министр здравоохранения региона Олег Костин отметил, что нападавшая несколько раз ударила фельдшера скорой затылком о стену, пострадавшей с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и раной затылка потребовалась госпитализация. В главке МВД отметили, что, предварительно, в квартире у фельдшера произошел конфликт с 39-летней женой пациента. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело. "Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении фельдшера скорой медицинской помощи по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои"... Следователем СК в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств", - говорится в сообщении. По данным следствия, женщина, находясь в алкогольном опьянении по месту жительства, из хулиганских побуждений применила насилие в отношении фельдшера скорой помощи.

https://ria.ru/20230104/arest-1843053758.html

саратовская область

балаково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область, балаково, следственный комитет россии (ск рф)