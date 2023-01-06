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Рождественскую службу в храмах ДНР проведут утром - РИА Новости, 06.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230106/rozhdestvo-1843305183.html
Рождественскую службу в храмах ДНР проведут утром
Рождественскую службу в храмах ДНР проведут утром - РИА Новости, 06.01.2023
Рождественскую службу в храмах ДНР проведут утром
Рождественскую службу с ночи перенесли на утро в храмах ДНР ради безопасности прихожан, рассказал РИА Новости настоятель Свято-Михайловского собора г. Мариуполь РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T20:13
2023-01-06T21:24
религия
донецкая народная республика
рождество христово
иисус христос
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 6 янв - РИА Новости. Рождественскую службу с ночи перенесли на утро в храмах ДНР ради безопасности прихожан, рассказал РИА Новости настоятель Свято-Михайловского собора г. Мариуполь (ДНР) протоиерей Алексей Устименко. "Есть опасность для людей, которые будут приходить на ночную службу, и по благословению нашего правящего архиерея митрополита Иллариона Донецкого и Мариупольского, во всех храмах богослужение будет совершаться в дневное время, как обычно мы служим воскресный день, мы сегодня отслужили всеночное бдение, праздничное начиная с 15 часов, и завтрашний день, в день самого праздника Рождества Христова, богослужение начнется в 8 часов утра", - сказал настоятель. Также он поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова. "Искренне поздравляю каждого православного христианина, и я желаю чтобы мы имели крепкую веру, любовь к Богу, ближнему своему, а Господь нас никогда не оставит, спешите творить добро, и это будет самый лучший дар для нашего спасителя, новорожденного младенца, Господа Иисуса Христа", - добавил отец Алексий.
https://ria.ru/20230106/bezopasnost-1843266183.html
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донецкая народная республика, рождество христово, иисус христос
Религия, Донецкая Народная Республика, Рождество Христово, Иисус Христос
20:13 06.01.2023 (обновлено: 21:24 06.01.2023)
 
Рождественскую службу в храмах ДНР проведут утром

Протоиерей Устименко: ради безопасности рождественскую службу в храмах ДНР проведут утром

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкВид на храм в Мариуполе
Вид на храм в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Вид на храм в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 6 янв - РИА Новости. Рождественскую службу с ночи перенесли на утро в храмах ДНР ради безопасности прихожан, рассказал РИА Новости настоятель Свято-Михайловского собора г. Мариуполь (ДНР) протоиерей Алексей Устименко.
"Есть опасность для людей, которые будут приходить на ночную службу, и по благословению нашего правящего архиерея митрополита Иллариона Донецкого и Мариупольского, во всех храмах богослужение будет совершаться в дневное время, как обычно мы служим воскресный день, мы сегодня отслужили всеночное бдение, праздничное начиная с 15 часов, и завтрашний день, в день самого праздника Рождества Христова, богослужение начнется в 8 часов утра", - сказал настоятель.
Также он поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова.
"Искренне поздравляю каждого православного христианина, и я желаю чтобы мы имели крепкую веру, любовь к Богу, ближнему своему, а Господь нас никогда не оставит, спешите творить добро, и это будет самый лучший дар для нашего спасителя, новорожденного младенца, Господа Иисуса Христа", - добавил отец Алексий.
Прихожане на Рождественском богослужении - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 14:15
В Москве 700 сотрудников МЧС обеспечат безопасность храмов на Рождество
 
РелигияДонецкая Народная РеспубликаРождество ХристовоИисус Христос
 
 
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