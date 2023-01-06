Рейтинг@Mail.ru
ПЦУ разрешили провести рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 06.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/rozhdestvo-1843271808.html
ПЦУ разрешили провести рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре
ПЦУ разрешили провести рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 06.01.2023
ПЦУ разрешили провести рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре
Раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) разрешили провести рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, сообщил министр... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T14:54
2023-01-06T14:54
специальная военная операция на украине
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
украина
россия
православная церковь украины (пцу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154883/34/1548833432_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_52b03cc6ef0056c581f19b41bd620f74.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) разрешили провести рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко. Ранее пресс-служба Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявила, что глава неканонической ПЦУ Епифаний совершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры богослужение по случаю Рождества. Министр культуры Ткаченко сообщил, что комиссия по приему-передаче зданий Успенского собора и Трапезной церкви в Киево-Печерской лавре от УПЦ к государству завершила работу. "Во второй половине дня 5 января 2023 года поступило обращение от управления Киевской митрополии ПЦУ о проведении богослужений в Успенском соборе 7 января 2023 года. Рассмотрев обращение и учитывая разрешение министерства культуры и информационной политики, заповедником было предоставлено разрешение на проведение богослужений 7 января 2023 года в Успенском соборе и заключено соответствующее соглашение", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале. Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
https://ria.ru/20230106/vera-1843262302.html
https://ria.ru/20230106/sochelnik-1842151812.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154883/34/1548833432_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90e0914448e5e5b362ec5443b6b263f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), украина, россия, православная церковь украины (пцу)
Специальная военная операция на Украине, Александр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), Украина, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ)
14:54 06.01.2023
 
ПЦУ разрешили провести рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре

Минкульт Украины: ПЦУ разрешили провести богослужение 7 января в Киево-Печерской лавре

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКиево-Печерская Лавра в Киеве
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Киево-Печерская Лавра в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) разрешили провести рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Ранее пресс-служба Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявила, что глава неканонической ПЦУ Епифаний совершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры богослужение по случаю Рождества. Министр культуры Ткаченко сообщил, что комиссия по приему-передаче зданий Успенского собора и Трапезной церкви в Киево-Печерской лавре от УПЦ к государству завершила работу.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии отпевания погибшего в ходе специальной военной операции на Украине протоиерея Михаила Васильева - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
13:49
Патриарх Кирилл назвал потерю веры опасной тенденцией
"Во второй половине дня 5 января 2023 года поступило обращение от управления Киевской митрополии ПЦУ о проведении богослужений в Успенском соборе 7 января 2023 года. Рассмотрев обращение и учитывая разрешение министерства культуры и информационной политики, заповедником было предоставлено разрешение на проведение богослужений 7 января 2023 года в Успенском соборе и заключено соответствующее соглашение", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
Верующая у вертепа во время рождественского богослужения - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
02:50
Православный Рождественский сочельник
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)УкраинаРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала