https://ria.ru/20230106/rozhdestvo-1843271808.html
ПЦУ разрешили провести рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре
ПЦУ разрешили провести рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 06.01.2023
ПЦУ разрешили провести рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре
Раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) разрешили провести рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, сообщил министр... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T14:54
2023-01-06T14:54
2023-01-06T14:54
специальная военная операция на украине
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
украина
россия
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) разрешили провести рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко. Ранее пресс-служба Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявила, что глава неканонической ПЦУ Епифаний совершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры богослужение по случаю Рождества. Министр культуры Ткаченко сообщил, что комиссия по приему-передаче зданий Успенского собора и Трапезной церкви в Киево-Печерской лавре от УПЦ к государству завершила работу. "Во второй половине дня 5 января 2023 года поступило обращение от управления Киевской митрополии ПЦУ о проведении богослужений в Успенском соборе 7 января 2023 года. Рассмотрев обращение и учитывая разрешение министерства культуры и информационной политики, заповедником было предоставлено разрешение на проведение богослужений 7 января 2023 года в Успенском соборе и заключено соответствующее соглашение", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале. Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
https://ria.ru/20230106/vera-1843262302.html
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александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), украина, россия, православная церковь украины (пцу)
Специальная военная операция на Украине, Александр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), Украина, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ)
ПЦУ разрешили провести рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре
Минкульт Украины: ПЦУ разрешили провести богослужение 7 января в Киево-Печерской лавре
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) разрешили провести рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, сообщил
министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Ранее пресс-служба Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявила, что глава неканонической ПЦУ Епифаний совершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры богослужение по случаю Рождества. Министр культуры Ткаченко сообщил, что комиссия по приему-передаче зданий Успенского собора и Трапезной церкви в Киево-Печерской лавре от УПЦ к государству завершила работу.
"Во второй половине дня 5 января 2023 года поступило обращение от управления Киевской митрополии ПЦУ о проведении богослужений в Успенском соборе 7 января 2023 года. Рассмотрев обращение и учитывая разрешение министерства культуры и информационной политики, заповедником было предоставлено разрешение на проведение богослужений 7 января 2023 года в Успенском соборе и заключено соответствующее соглашение", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.