https://ria.ru/20230106/rozhdestvo-1843223707.html

Эксперт рассказал, как подобрать подарок к Рождеству

Эксперт рассказал, как подобрать подарок к Рождеству - РИА Новости, 06.01.2023

Эксперт рассказал, как подобрать подарок к Рождеству

Главными цветами Рождества являются красный, золотой и белый, поэтому, выбирая в подарок украшения, стоит обратить внимание на металлы и камни соответствующих... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T07:13

2023-01-06T07:13

2023-01-06T07:13

общество

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Главными цветами Рождества являются красный, золотой и белый, поэтому, выбирая в подарок украшения, стоит обратить внимание на металлы и камни соответствующих цветов – золото, жемчуг, рубины, рассказала РИА Новости директор по продукту ювелирной компании Sokolov Елена Ракутина. "Если вы хотите быть в "рождественском" тренде, то среди разнообразия цветов выбирайте золотой, красный и белый. Не случайно эти цвета мы видим на рождественских открытках", - сказала она. По словам эксперта, красный – цвет огня, крови, и как следствие, цвет жизни. Поэтому среди драгоценных камней, наделенных тем же символическим смыслом, стоит присмотреться к гранату, рубину, шпинели. Белый же - символ чистоты и святости. Среди подходящих камней можно выделить жемчуг и перламутр. Для подарка матери, сестре, тете или свекрови она советует серьги или кулон из золота или серебра. Взрослым женщинам больше подойдут украшения в классическом стиле, а более молодым – например, браслет с символическими подвесками. Для мужчин лучше выбрать запонки, заколку для галстука или ручку лаконичной модели без камней. "Драгоценный аксессуар золотого оттенка подчеркнет благородный возраст и послужит знаком почтения вашему любимому родственнику", - отметила эксперт.

https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1841170051.html

https://ria.ru/20221229/rozhdestvo-1842216956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество