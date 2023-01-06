https://ria.ru/20230106/rozhdestvo-1843223707.html
Эксперт рассказал, как подобрать подарок к Рождеству
Эксперт рассказал, как подобрать подарок к Рождеству - РИА Новости, 06.01.2023
Эксперт рассказал, как подобрать подарок к Рождеству
Главными цветами Рождества являются красный, золотой и белый, поэтому, выбирая в подарок украшения, стоит обратить внимание на металлы и камни соответствующих... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T07:13
2023-01-06T07:13
2023-01-06T07:13
общество
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Главными цветами Рождества являются красный, золотой и белый, поэтому, выбирая в подарок украшения, стоит обратить внимание на металлы и камни соответствующих цветов – золото, жемчуг, рубины, рассказала РИА Новости директор по продукту ювелирной компании Sokolov Елена Ракутина. "Если вы хотите быть в "рождественском" тренде, то среди разнообразия цветов выбирайте золотой, красный и белый. Не случайно эти цвета мы видим на рождественских открытках", - сказала она. По словам эксперта, красный – цвет огня, крови, и как следствие, цвет жизни. Поэтому среди драгоценных камней, наделенных тем же символическим смыслом, стоит присмотреться к гранату, рубину, шпинели. Белый же - символ чистоты и святости. Среди подходящих камней можно выделить жемчуг и перламутр. Для подарка матери, сестре, тете или свекрови она советует серьги или кулон из золота или серебра. Взрослым женщинам больше подойдут украшения в классическом стиле, а более молодым – например, браслет с символическими подвесками. Для мужчин лучше выбрать запонки, заколку для галстука или ручку лаконичной модели без камней. "Драгоценный аксессуар золотого оттенка подчеркнет благородный возраст и послужит знаком почтения вашему любимому родственнику", - отметила эксперт.
https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1841170051.html
https://ria.ru/20221229/rozhdestvo-1842216956.html
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общество
Эксперт рассказал, как подобрать подарок к Рождеству
Sokolov: в подарок на Рождество подойдут украшения из золота, жемчуга и рубинов
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Главными цветами Рождества являются красный, золотой и белый, поэтому, выбирая в подарок украшения, стоит обратить внимание на металлы и камни соответствующих цветов – золото, жемчуг, рубины, рассказала РИА Новости директор по продукту ювелирной компании Sokolov Елена Ракутина.
"Если вы хотите быть в "рождественском" тренде, то среди разнообразия цветов выбирайте золотой, красный и белый. Не случайно эти цвета мы видим на рождественских открытках", - сказала она.
По словам эксперта, красный – цвет огня, крови, и как следствие, цвет жизни. Поэтому среди драгоценных камней, наделенных тем же символическим смыслом, стоит присмотреться к гранату, рубину, шпинели. Белый же - символ чистоты и святости. Среди подходящих камней можно выделить жемчуг и перламутр.
"Золото в традиционном церковном искусстве – "царь драгоценных металлов", указывает на Бога. Оно не подвержено коррозии и практически не меняет цвета со временем, являясь символом его неизменности и неподвластности времени. Поэтому, если вы выберете драгоценный подарок из золота или из серебра с позолотой – это будет не только практично, но и глубоко символично", - говорит Ракутина.
Для подарка матери, сестре, тете или свекрови она советует серьги или кулон из золота или серебра. Взрослым женщинам больше подойдут украшения в классическом стиле, а более молодым – например, браслет с символическими подвесками.
Для мужчин лучше выбрать запонки, заколку для галстука или ручку лаконичной модели без камней. "Драгоценный аксессуар золотого оттенка подчеркнет благородный возраст и послужит знаком почтения вашему любимому родственнику", - отметила эксперт.