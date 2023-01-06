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В Махачкале сгорели три частных дома, жертв нет

В Махачкале сгорели три частных дома, жертв нет - РИА Новости, 06.01.2023

В Махачкале сгорели три частных дома, жертв нет

Три частных дома сгорели в Махачкале, площадь пожара составила 200 квадратных метров, пожар потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T23:51

2023-01-06T23:51

2023-01-06T23:51

происшествия

махачкала

россия

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МАХАЧКАЛА, 6 янв — РИА Новости. Три частных дома сгорели в Махачкале, площадь пожара составила 200 квадратных метров, пожар потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану. В ведомстве уточнили, что жертв и пострадавших нет. Место пожара посетил и. о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов, сообщает пресс-служба администрации города. "Жильцы домов размещены в гостинице, на месте с утра будет работать специальная комиссия, по итогам мероприятий которой будет оказана необходимая помощь", — сообщает пресс-служба мэрии.

https://ria.ru/20230105/cheboksary-1843182421.html

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, махачкала, россия