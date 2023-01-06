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В Махачкале сгорели три частных дома, жертв нет - РИА Новости, 06.01.2023
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В Махачкале сгорели три частных дома, жертв нет
В Махачкале сгорели три частных дома, жертв нет - РИА Новости, 06.01.2023
В Махачкале сгорели три частных дома, жертв нет
Три частных дома сгорели в Махачкале, площадь пожара составила 200 квадратных метров, пожар потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T23:51
2023-01-06T23:51
происшествия
махачкала
россия
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МАХАЧКАЛА, 6 янв — РИА Новости. Три частных дома сгорели в Махачкале, площадь пожара составила 200 квадратных метров, пожар потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану. В ведомстве уточнили, что жертв и пострадавших нет. Место пожара посетил и. о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов, сообщает пресс-служба администрации города. "Жильцы домов размещены в гостинице, на месте с утра будет работать специальная комиссия, по итогам мероприятий которой будет оказана необходимая помощь", — сообщает пресс-служба мэрии.
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происшествия, махачкала, россия
Происшествия, Махачкала, Россия
23:51 06.01.2023
 
В Махачкале сгорели три частных дома, жертв нет

МЧС: в Махачкале сгорели три частных дома, площадь пожара составила 200 квадратных метров

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в медиабанкВиды Махачкалы
Виды Махачкалы - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Мария Ващук
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МАХАЧКАЛА, 6 янв — РИА Новости. Три частных дома сгорели в Махачкале, площадь пожара составила 200 квадратных метров, пожар потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану.
"В 19:01 по системе 112 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в городе Махачкале, по улице Батырая, 81. В 19:30 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. В 20:04 — ликвидация открытого горения", — сообщил собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что жертв и пострадавших нет.
Место пожара посетил и. о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов, сообщает пресс-служба администрации города. "Жильцы домов размещены в гостинице, на месте с утра будет работать специальная комиссия, по итогам мероприятий которой будет оказана необходимая помощь", — сообщает пресс-служба мэрии.
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