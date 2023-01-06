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В Азербайджане на заводе по переработке золота произошел пожар
В Азербайджане на заводе по переработке золота произошел пожар - РИА Новости, 06.01.2023
В Азербайджане на заводе по переработке золота произошел пожар
Восемь человек отравились в результате сильного пожара на заводе по переработке золота и меди в Гедабекском районе (на армяно-азербайджанской границе), сообщают РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T21:53
2023-01-06T21:53
2023-01-06T21:53
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БАКУ, 6 янв – РИА Новости. Восемь человек отравились в результате сильного пожара на заводе по переработке золота и меди в Гедабекском районе (на армяно-азербайджанской границе), сообщают местные СМИ. "В вечерние часы пятницы на заводе по переработке золота и меди в Гедабекском районе в результате короткого замыкания в электросети произошел пожар, 8 человек отравились дымом. Пострадавшие были госпитализированы в Гедабекскую центральную районную больницу с диагнозом отравление. На место происшествия были привлечены техника и живая сила службы пожарной охраны", - сообщает в частности азербайджанское информационное агентство "Репорт". Добычей золота, серебра и меди в Гедабекском районе Азербайджана занимается британская компания Anglo-Asian Mining Plc.
https://ria.ru/20230105/cheboksary-1843182421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, азербайджан
В мире, Цены на нефть, Азербайджан
В Азербайджане на заводе по переработке золота произошел пожар
"Репорт": в Азербайджане в Гедабекском районе горит завод по переработке золота
БАКУ, 6 янв – РИА Новости. Восемь человек отравились в результате сильного пожара на заводе по переработке золота и меди в Гедабекском районе (на армяно-азербайджанской границе), сообщают местные СМИ.
"В вечерние часы пятницы на заводе по переработке золота и меди в Гедабекском районе в результате короткого замыкания в электросети произошел пожар, 8 человек отравились дымом. Пострадавшие были госпитализированы в Гедабекскую центральную районную больницу с диагнозом отравление. На место происшествия были привлечены техника и живая сила службы пожарной охраны", - сообщает в частности азербайджанское информационное агентство "Репорт".
Добычей золота, серебра и меди в Гедабекском районе Азербайджана занимается британская компания Anglo-Asian Mining Plc.