https://ria.ru/20230106/pozhar-1843313017.html

В Азербайджане на заводе по переработке золота произошел пожар

В Азербайджане на заводе по переработке золота произошел пожар - РИА Новости, 06.01.2023

В Азербайджане на заводе по переработке золота произошел пожар

Восемь человек отравились в результате сильного пожара на заводе по переработке золота и меди в Гедабекском районе (на армяно-азербайджанской границе), сообщают РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T21:53

2023-01-06T21:53

2023-01-06T21:53

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азербайджан

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БАКУ, 6 янв – РИА Новости. Восемь человек отравились в результате сильного пожара на заводе по переработке золота и меди в Гедабекском районе (на армяно-азербайджанской границе), сообщают местные СМИ. "В вечерние часы пятницы на заводе по переработке золота и меди в Гедабекском районе в результате короткого замыкания в электросети произошел пожар, 8 человек отравились дымом. Пострадавшие были госпитализированы в Гедабекскую центральную районную больницу с диагнозом отравление. На место происшествия были привлечены техника и живая сила службы пожарной охраны", - сообщает в частности азербайджанское информационное агентство "Репорт". Добычей золота, серебра и меди в Гедабекском районе Азербайджана занимается британская компания Anglo-Asian Mining Plc.

https://ria.ru/20230105/cheboksary-1843182421.html

азербайджан

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, азербайджан