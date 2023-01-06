Щепки летят: топ причин сдать живую елку на переработку
Утилизация елок в Москве
После новогодних праздников живые елки довольно быстро меняют "место жительства" с квартир москвичей на контейнерные площадки. Впрочем, есть и более гуманный и экологически полезный вариант распрощаться с зеленой красавицей – сдать ее на утилизацию в специальный пункт приема. Сайт "РИА Недвижимость" совместно с комплексом городского хозяйства (КГХ) Москвы составил топ причин, почему живые хвойные стоит отдавать на переработку.
Причина №1: это доступно
Акция по переработке хвойных деревьев "Елочный круговорот" проводится в Москве с 2016 года, ее главная цель – помочь горожанам грамотно утилизировать новогодние деревья. Популярность и привлекательность акции, в первую очередь, обусловлена ее доступностью. Как напоминают в КГХ, пункты приема хвойных деревьев москвичи выбирают самостоятельно в рамках голосования на портале "Активный гражданин". По итогам подсчета голосов несколько точек сбора елок открываются в каждом округе.
"В первый год работал всего один пункт приема елей в рамках акции "Елочный круговорот", а зимой 2021/2022 года их уже было 583 в городе и еще два – в ближайшем Подмосковье. Ежегодно число сданных хвойных деревьев растет: например, в прошлом году жители столицы принесли около 49 тысяч деревьев, что на 4,5 тысячи превышает предыдущий показатель", - сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Как правило, пункты приема находятся в шаговой доступности от жилых секторов, они доступны и работают по удобному графику, так что тащить елку на другой конец города не придется. Плюс необязательно прощаться с зеленой красавицей непосредственно во время новогодних каникул. Точки "Елочного круговорота" работают до конца февраля, отмечают в КГХ. Соответственно у москвичей есть отличная возможность продлить себе праздничное настроение и затем утилизировать новогодний символ в любое удобное время.
Подробности можно узнать на сайте акции.
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Причина №2: это просто
Перед сдачей на утилизацию елки и другие хвойные деревья не требуют сложной предварительной подготовки, обращают внимание в КГХ. Москвичам не нужно упаковывать их в мешковину или беспокоиться о торчащих ветках – об этом позаботятся специалисты пунктов приема.
Участникам акции "Елочный круговорот" достаточно соблюсти одно-единственное правило – освободить елку от новогодних украшений: игрушек, гирлянд, "дождика" и мишуры. Рекомендуется сделать это заранее, чтобы не тратить лишнее время на пункте приема.
Причина №3: это экологично
Сдавая новогодние деревья на утилизацию, москвичи делают большой вклад в экологическое состояние целого города.
Во-первых, участие в акции привлекает внимание горожан к общегородской программе по раздельному сбору мусора и стимулирует повышение экологической осознанности, отмечают в КГХ.
Во-вторых, переработка живых деревьев идет на благо мегаполиса. Из пунктов приема ели, сосны и пихты отправляются на точки переработки – такая, в частности, есть в Ульяновском лесопарке. Там их пропускают через машины-дробилки, получая тонны щепы – экологически чистого и многофункционального материала.
В Москве его используют для производства гумуса (плодородного слоя почвы), обсыпки пешеходных дорожек в заповедниках и парках, в качестве подстилки в вольерах для животных.
По данным КГХ, щепы, полученной от переработки около сотни деревьев, хватает на обработку дорожки протяженностью до 15 метров или на обустройство одного вольера.
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