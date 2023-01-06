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Щепки летят: топ причин сдать живую елку на переработку - РИА Новости, 06.01.2023
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Щепки летят: топ причин сдать живую елку на переработку
Щепки летят: топ причин сдать живую елку на переработку - РИА Новости, 06.01.2023
Щепки летят: топ причин сдать живую елку на переработку
После новогодних праздников живые елки довольно быстро меняют "место жительства" с квартир москвичей на контейнерные площадки. Впрочем, есть и более гуманный и... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T09:00
2023-01-06T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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После новогодних праздников живые елки довольно быстро меняют "место жительства" с квартир москвичей на контейнерные площадки. Впрочем, есть и более гуманный и экологически полезный вариант распрощаться с зеленой красавицей – сдать ее на утилизацию в специальный пункт приема. Сайт "РИА Недвижимость" совместно с комплексом городского хозяйства (КГХ) Москвы составил топ причин, почему живые хвойные стоит отдавать на переработку.Причина №1: это доступноАкция по переработке хвойных деревьев "Елочный круговорот" проводится в Москве с 2016 года, ее главная цель – помочь горожанам грамотно утилизировать новогодние деревья. Популярность и привлекательность акции, в первую очередь, обусловлена ее доступностью. Как напоминают в КГХ, пункты приема хвойных деревьев москвичи выбирают самостоятельно в рамках голосования на портале "Активный гражданин". По итогам подсчета голосов несколько точек сбора елок открываются в каждом округе.Как правило, пункты приема находятся в шаговой доступности от жилых секторов, они доступны и работают по удобному графику, так что тащить елку на другой конец города не придется. Плюс необязательно прощаться с зеленой красавицей непосредственно во время новогодних каникул. Точки "Елочного круговорота" работают до конца февраля, отмечают в КГХ. Соответственно у москвичей есть отличная возможность продлить себе праздничное настроение и затем утилизировать новогодний символ в любое удобное время.Подробности можно узнать на сайте акции.Причина №2: это простоПеред сдачей на утилизацию елки и другие хвойные деревья не требуют сложной предварительной подготовки, обращают внимание в КГХ. Москвичам не нужно упаковывать их в мешковину или беспокоиться о торчащих ветках – об этом позаботятся специалисты пунктов приема.Участникам акции "Елочный круговорот" достаточно соблюсти одно-единственное правило – освободить елку от новогодних украшений: игрушек, гирлянд, "дождика" и мишуры. Рекомендуется сделать это заранее, чтобы не тратить лишнее время на пункте приема.Причина №3: это экологичноСдавая новогодние деревья на утилизацию, москвичи делают большой вклад в экологическое состояние целого города.Во-первых, участие в акции привлекает внимание горожан к общегородской программе по раздельному сбору мусора и стимулирует повышение экологической осознанности, отмечают в КГХ.Во-вторых, переработка живых деревьев идет на благо мегаполиса. Из пунктов приема ели, сосны и пихты отправляются на точки переработки – такая, в частности, есть в Ульяновском лесопарке. Там их пропускают через машины-дробилки, получая тонны щепы – экологически чистого и многофункционального материала.В Москве его используют для производства гумуса (плодородного слоя почвы), обсыпки пешеходных дорожек в заповедниках и парках, в качестве подстилки в вольерах для животных.По данным КГХ, щепы, полученной от переработки около сотни деревьев, хватает на обработку дорожки протяженностью до 15 метров или на обустройство одного вольера.
https://realty.ria.ru/20210824/moskva-1746899297.html
https://realty.ria.ru/20211029/moskva-1756523532.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
09:00 06.01.2023
 

Щепки летят: топ причин сдать живую елку на переработку

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкУтилизация елок в Москве
Утилизация елок в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Утилизация елок в Москве
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После новогодних праздников живые елки довольно быстро меняют "место жительства" с квартир москвичей на контейнерные площадки. Впрочем, есть и более гуманный и экологически полезный вариант распрощаться с зеленой красавицей – сдать ее на утилизацию в специальный пункт приема. Сайт "РИА Недвижимость" совместно с комплексом городского хозяйства (КГХ) Москвы составил топ причин, почему живые хвойные стоит отдавать на переработку.

Причина №1: это доступно

Акция по переработке хвойных деревьев "Елочный круговорот" проводится в Москве с 2016 года, ее главная цель – помочь горожанам грамотно утилизировать новогодние деревья. Популярность и привлекательность акции, в первую очередь, обусловлена ее доступностью. Как напоминают в КГХ, пункты приема хвойных деревьев москвичи выбирают самостоятельно в рамках голосования на портале "Активный гражданин". По итогам подсчета голосов несколько точек сбора елок открываются в каждом округе.

"В первый год работал всего один пункт приема елей в рамках акции "Елочный круговорот", а зимой 2021/2022 года их уже было 583 в городе и еще два – в ближайшем Подмосковье. Ежегодно число сданных хвойных деревьев растет: например, в прошлом году жители столицы принесли около 49 тысяч деревьев, что на 4,5 тысячи превышает предыдущий показатель", - сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Как правило, пункты приема находятся в шаговой доступности от жилых секторов, они доступны и работают по удобному графику, так что тащить елку на другой конец города не придется. Плюс необязательно прощаться с зеленой красавицей непосредственно во время новогодних каникул. Точки "Елочного круговорота" работают до конца февраля, отмечают в КГХ. Соответственно у москвичей есть отличная возможность продлить себе праздничное настроение и затем утилизировать новогодний символ в любое удобное время.
Подробности можно узнать на сайте акции.
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Причина №2: это просто

Перед сдачей на утилизацию елки и другие хвойные деревья не требуют сложной предварительной подготовки, обращают внимание в КГХ. Москвичам не нужно упаковывать их в мешковину или беспокоиться о торчащих ветках – об этом позаботятся специалисты пунктов приема.
Участникам акции "Елочный круговорот" достаточно соблюсти одно-единственное правило – освободить елку от новогодних украшений: игрушек, гирлянд, "дождика" и мишуры. Рекомендуется сделать это заранее, чтобы не тратить лишнее время на пункте приема.
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Причина №3: это экологично

Сдавая новогодние деревья на утилизацию, москвичи делают большой вклад в экологическое состояние целого города.
Во-первых, участие в акции привлекает внимание горожан к общегородской программе по раздельному сбору мусора и стимулирует повышение экологической осознанности, отмечают в КГХ.
Во-вторых, переработка живых деревьев идет на благо мегаполиса. Из пунктов приема ели, сосны и пихты отправляются на точки переработки – такая, в частности, есть в Ульяновском лесопарке. Там их пропускают через машины-дробилки, получая тонны щепы – экологически чистого и многофункционального материала.
В Москве его используют для производства гумуса (плодородного слоя почвы), обсыпки пешеходных дорожек в заповедниках и парках, в качестве подстилки в вольерах для животных.
По данным КГХ, щепы, полученной от переработки около сотни деревьев, хватает на обработку дорожки протяженностью до 15 метров или на обустройство одного вольера.
Москва.Backstage. О флоре и фауне Москвы
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