https://ria.ru/20230106/obysk-1843292714.html

Госбюро расследований Украины заявило об обыске у Владимира Сальдо

Госбюро расследований Украины заявило об обыске у Владимира Сальдо - РИА Новости, 06.01.2023

Госбюро расследований Украины заявило об обыске у Владимира Сальдо

Государственное бюро расследований Украины заявило в Telegram-канале о проведении обыска в доме врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T17:38

2023-01-06T17:38

2023-01-06T23:41

россия

херсонская область

владимир сальдо

украина

служба безопасности украины

екатерина губарева

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины заявило в Telegram-канале о проведении обыска в доме врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. "Сотрудники ГБР провели обыск у главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо", — говорится в сообщении.Утверждается, что в доме Сальдо были обнаружены книги по истории России, служебные документы, а также личные заметки об особенностях российского законодательства.В октябре 2022 года Служба безопасности Украины обвинила в "коллаборационизме" временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, его заместителя Екатерину Губареву и руководителя "Почты Херсона" Виктора Фирмана.

https://ria.ru/20221224/obstrel-1841141199.html

россия

херсонская область

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , владимир сальдо, украина, служба безопасности украины, екатерина губарева