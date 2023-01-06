https://ria.ru/20230106/obysk-1843292714.html
Госбюро расследований Украины заявило об обыске у Владимира Сальдо
Госбюро расследований Украины заявило об обыске у Владимира Сальдо - РИА Новости, 06.01.2023
Госбюро расследований Украины заявило об обыске у Владимира Сальдо
Государственное бюро расследований Украины заявило в Telegram-канале о проведении обыска в доме врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T17:38
2023-01-06T17:38
2023-01-06T23:41
россия
херсонская область
владимир сальдо
украина
служба безопасности украины
екатерина губарева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792986772_0:5:1024:581_1920x0_80_0_0_f2fc386b07a47b4610cef506cb71e884.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины заявило в Telegram-канале о проведении обыска в доме врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. "Сотрудники ГБР провели обыск у главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо", — говорится в сообщении.Утверждается, что в доме Сальдо были обнаружены книги по истории России, служебные документы, а также личные заметки об особенностях российского законодательства.В октябре 2022 года Служба безопасности Украины обвинила в "коллаборационизме" временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, его заместителя Екатерину Губареву и руководителя "Почты Херсона" Виктора Фирмана.
https://ria.ru/20221224/obstrel-1841141199.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792986772_0:17:1024:785_1920x0_80_0_0_8e4df1a47a345e26717163d2338dd399.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , владимир сальдо, украина, служба безопасности украины, екатерина губарева
Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Служба безопасности Украины, Екатерина Губарева
17:38 06.01.2023 (обновлено: 23:41 06.01.2023)
Госбюро расследований Украины заявило об обыске у Владимира Сальдо
Госбюро расследований Украины заявило об обыске у врио главы Херсонской области Сальдо