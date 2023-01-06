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Госбюро расследований Украины заявило об обыске у Владимира Сальдо - РИА Новости, 06.01.2023
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Госбюро расследований Украины заявило об обыске у Владимира Сальдо
Госбюро расследований Украины заявило об обыске у Владимира Сальдо - РИА Новости, 06.01.2023
Госбюро расследований Украины заявило об обыске у Владимира Сальдо
Государственное бюро расследований Украины заявило в Telegram-канале о проведении обыска в доме врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T17:38
2023-01-06T23:41
россия
херсонская область
владимир сальдо
украина
служба безопасности украины
екатерина губарева
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины заявило в Telegram-канале о проведении обыска в доме врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. "Сотрудники ГБР провели обыск у главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо", — говорится в сообщении.Утверждается, что в доме Сальдо были обнаружены книги по истории России, служебные документы, а также личные заметки об особенностях российского законодательства.В октябре 2022 года Служба безопасности Украины обвинила в "коллаборационизме" временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, его заместителя Екатерину Губареву и руководителя "Почты Херсона" Виктора Фирмана.
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россия, херсонская область , владимир сальдо, украина, служба безопасности украины, екатерина губарева
Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Служба безопасности Украины, Екатерина Губарева
17:38 06.01.2023 (обновлено: 23:41 06.01.2023)
 
Госбюро расследований Украины заявило об обыске у Владимира Сальдо

Госбюро расследований Украины заявило об обыске у врио главы Херсонской области Сальдо

© Фото : Владимир Сальдо / ВКГлава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© Фото : Владимир Сальдо / ВК
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины заявило в Telegram-канале о проведении обыска в доме врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
"Сотрудники ГБР провели обыск у главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо", — говорится в сообщении.
Утверждается, что в доме Сальдо были обнаружены книги по истории России, служебные документы, а также личные заметки об особенностях российского законодательства.
В октябре 2022 года Служба безопасности Украины обвинила в "коллаборационизме" временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, его заместителя Екатерину Губареву и руководителя "Почты Херсона" Виктора Фирмана.
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РоссияХерсонская областьВладимир СальдоУкраинаСлужба безопасности УкраиныЕкатерина Губарева
 
 
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