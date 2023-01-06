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ВСУ обстреляли Донецк еще тремя снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк еще тремя снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.01.2023
ВСУ обстреляли Донецк еще тремя снарядами натовского калибра
Украинские войска в третий раз после установленного РФ режима прекращения огня обстреляли Донецк, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T13:43
2023-01-06T13:43
2023-01-06T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
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сцкк
нато
украина
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска в третий раз после установленного РФ режима прекращения огня обстреляли Донецк, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230106/putin-1843251325.html
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ВСУ обстреляли Донецк еще тремя снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, выпустив еще три снаряда