https://ria.ru/20230106/moskva-1843272630.html
Подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь
Подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь - РИА Новости, 06.01.2023
Подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь
Архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T15:02
2023-01-06T15:02
2023-01-06T15:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
рождество христово
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Столичная архитектурно-художественная подсветка до 8 января включительно работает в праздничном режиме. Сейчас темнеет рано, а красивое и яркое освещение Москвы - залог не только безопасности, но и хорошего настроения горожан и гостей столицы. В рождественскую ночь подсветка традиционно будет работать до утра", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Бирюков отметил, что в подсветке, как и в других световых конструкциях города, используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше электроэнергии, обеспечивают яркий свет и адаптированы к любым погодным условиям. Добавляется, что в столице архитектурно-художественная подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. Так, например, в 23.00 мск перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь – административные здания, в час ночи – вестибюли станций метро, а в три часа ночи – мосты в центральной части города.
https://ria.ru/20230106/bezopasnost-1843266183.html
https://ria.ru/20230106/sluzhby-1843242403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, рождество христово
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Рождество Христово
Подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь
Заммэра Бирюков: подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь, сообщил
заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Столичная архитектурно-художественная подсветка до 8 января включительно работает в праздничном режиме. Сейчас темнеет рано, а красивое и яркое освещение Москвы - залог не только безопасности, но и хорошего настроения горожан и гостей столицы. В рождественскую ночь подсветка традиционно будет работать до утра", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Бирюков отметил, что в подсветке, как и в других световых конструкциях города, используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше электроэнергии, обеспечивают яркий свет и адаптированы к любым погодным условиям.
Добавляется, что в столице архитектурно-художественная подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. Так, например, в 23.00 мск перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь – административные здания, в час ночи – вестибюли станций метро, а в три часа ночи – мосты в центральной части города.