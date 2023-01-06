Рейтинг@Mail.ru
Подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь - РИА Новости, 06.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20230106/moskva-1843272630.html
Подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь
Подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь - РИА Новости, 06.01.2023
Подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь
Архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T15:02
2023-01-06T15:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
рождество христово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840329626_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_ec2e60e080b100a6f8b02562a0702986.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Столичная архитектурно-художественная подсветка до 8 января включительно работает в праздничном режиме. Сейчас темнеет рано, а красивое и яркое освещение Москвы - залог не только безопасности, но и хорошего настроения горожан и гостей столицы. В рождественскую ночь подсветка традиционно будет работать до утра", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Бирюков отметил, что в подсветке, как и в других световых конструкциях города, используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше электроэнергии, обеспечивают яркий свет и адаптированы к любым погодным условиям. Добавляется, что в столице архитектурно-художественная подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. Так, например, в 23.00 мск перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь – административные здания, в час ночи – вестибюли станций метро, а в три часа ночи – мосты в центральной части города.
https://ria.ru/20230106/bezopasnost-1843266183.html
https://ria.ru/20230106/sluzhby-1843242403.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840329626_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_2603a12e13bd266784e5d85b96523f8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, рождество христово
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Рождество Христово
15:02 06.01.2023
 
Подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь

Заммэра Бирюков: подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь

© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в медиабанкНовогодняя Москва
Новогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в медиабанк
Новогодняя Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Столичная архитектурно-художественная подсветка до 8 января включительно работает в праздничном режиме. Сейчас темнеет рано, а красивое и яркое освещение Москвы - залог не только безопасности, но и хорошего настроения горожан и гостей столицы. В рождественскую ночь подсветка традиционно будет работать до утра", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Прихожане на Рождественском богослужении - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
14:15
В Москве 700 сотрудников МЧС обеспечат безопасность храмов на Рождество
Бирюков отметил, что в подсветке, как и в других световых конструкциях города, используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше электроэнергии, обеспечивают яркий свет и адаптированы к любым погодным условиям.
Добавляется, что в столице архитектурно-художественная подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. Так, например, в 23.00 мск перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь – административные здания, в час ночи – вестибюли станций метро, а в три часа ночи – мосты в центральной части города.
Мужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке Сокольники - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
11:02
Городские службы Москвы продолжат усиленно работать на Рождество
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковРождество Христово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала