https://ria.ru/20230106/moskva-1843272630.html

Подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь

Подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь - РИА Новости, 06.01.2023

Подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь

Архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T15:02

2023-01-06T15:02

2023-01-06T15:02

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

рождество христово

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Столичная архитектурно-художественная подсветка до 8 января включительно работает в праздничном режиме. Сейчас темнеет рано, а красивое и яркое освещение Москвы - залог не только безопасности, но и хорошего настроения горожан и гостей столицы. В рождественскую ночь подсветка традиционно будет работать до утра", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Бирюков отметил, что в подсветке, как и в других световых конструкциях города, используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше электроэнергии, обеспечивают яркий свет и адаптированы к любым погодным условиям. Добавляется, что в столице архитектурно-художественная подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. Так, например, в 23.00 мск перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь – административные здания, в час ночи – вестибюли станций метро, а в три часа ночи – мосты в центральной части города.

https://ria.ru/20230106/bezopasnost-1843266183.html

https://ria.ru/20230106/sluzhby-1843242403.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, рождество христово