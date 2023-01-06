https://ria.ru/20230106/mikhalkov-1843296605.html
Патриарх Кирилл помолился о скорейшем выздоровлении Михалкова
Патриарх Кирилл помолился о скорейшем выздоровлении Михалкова - РИА Новости, 06.01.2023
Патриарх Кирилл помолился о скорейшем выздоровлении Михалкова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал Никите Михалкову просфору (хлеб, использующийся в таинстве причастия), а также молился о его здоровье на... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T18:23
2023-01-06T18:23
2023-01-06T18:23
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал Никите Михалкову просфору (хлеб, использующийся в таинстве причастия), а также молился о его здоровье на литургии, сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Кинорежиссера Никиту Михалкова 5 января госпитализировали с гриппом. "Патриарх сегодня за литургией молился о здравии Никиты Сергеевича Михалкова. Святейший передал Никите Сергеевичу в больницу святую просфору, из которой была вынута частица о его здравии", – написал Легойда в своем телеграм-канале. Легойда отметил, что лично кратко говорил с Михалковым по телефону. "Он тепло поблагодарил патриарха за молитвы и внимание. А также поблагодарил всех, кто молится о его скорейшем выздоровлении", – написал глава синодального отдела. Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Является председателем Союза кинематографистов России и президентом Московского международного кинофестиваля.
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РИА Новости
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Патриарх Кирилл помолился о скорейшем выздоровлении Михалкова
Патриарх Кирилл помолился о выздоровлении кинорежиссера Михалкова и передал ему просфору