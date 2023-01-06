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Патриарх Кирилл помолился о скорейшем выздоровлении Михалкова - РИА Новости, 06.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230106/mikhalkov-1843296605.html
Патриарх Кирилл помолился о скорейшем выздоровлении Михалкова
Патриарх Кирилл помолился о скорейшем выздоровлении Михалкова - РИА Новости, 06.01.2023
Патриарх Кирилл помолился о скорейшем выздоровлении Михалкова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал Никите Михалкову просфору (хлеб, использующийся в таинстве причастия), а также молился о его здоровье на... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T18:23
2023-01-06T18:23
религия
никита михалков
владимир легойда
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
россия
московский патриархат
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал Никите Михалкову просфору (хлеб, использующийся в таинстве причастия), а также молился о его здоровье на литургии, сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Кинорежиссера Никиту Михалкова 5 января госпитализировали с гриппом. "Патриарх сегодня за литургией молился о здравии Никиты Сергеевича Михалкова. Святейший передал Никите Сергеевичу в больницу святую просфору, из которой была вынута частица о его здравии", – написал Легойда в своем телеграм-канале. Легойда отметил, что лично кратко говорил с Михалковым по телефону. "Он тепло поблагодарил патриарха за молитвы и внимание. А также поблагодарил всех, кто молится о его скорейшем выздоровлении", – написал глава синодального отдела. Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Является председателем Союза кинематографистов России и президентом Московского международного кинофестиваля.
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никита михалков, владимир легойда, патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, россия, московский патриархат, коронавирус covid-19
Религия, Никита Михалков, Владимир Легойда, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Москва, Россия, Московский Патриархат, Коронавирус COVID-19
18:23 06.01.2023
 
Патриарх Кирилл помолился о скорейшем выздоровлении Михалкова

Патриарх Кирилл помолился о выздоровлении кинорежиссера Михалкова и передал ему просфору

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя . Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал Никите Михалкову просфору (хлеб, использующийся в таинстве причастия), а также молился о его здоровье на литургии, сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Кинорежиссера Никиту Михалкова 5 января госпитализировали с гриппом.
"Патриарх сегодня за литургией молился о здравии Никиты Сергеевича Михалкова. Святейший передал Никите Сергеевичу в больницу святую просфору, из которой была вынута частица о его здравии", – написал Легойда в своем телеграм-канале.
Легойда отметил, что лично кратко говорил с Михалковым по телефону. "Он тепло поблагодарил патриарха за молитвы и внимание. А также поблагодарил всех, кто молится о его скорейшем выздоровлении", – написал глава синодального отдела.
Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Является председателем Союза кинематографистов России и президентом Московского международного кинофестиваля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии отпевания погибшего в ходе специальной военной операции на Украине протоиерея Михаила Васильева - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
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