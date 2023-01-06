https://ria.ru/20230106/meksika-1843219821.html
В столкновениях с боевиками в Мексике погиб один человек
В столкновениях с боевиками в Мексике погиб один человек - РИА Новости, 06.01.2023
В столкновениях с боевиками в Мексике погиб один человек
Один человек погиб и 27 получили ранения в результате столкновений полиции и армии с боевиками местного наркокартеля в мексиканском городе Кулиакан, сообщил... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T05:32
2023-01-06T05:32
2023-01-06T15:41
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МЕХИКО, 6 янв - РИА Новости. Один человек погиб и 27 получили ранения в результате столкновений полиции и армии с боевиками местного наркокартеля в мексиканском городе Кулиакан, сообщил губернатор региона Рубен Роча Мойя в интервью радиостанции Formula, по его словам, обстановка в городе после 12-часового противостояния нормализуется. "В настоящий момент можно сказать, что события завершены. Были перекрыты дороги в Кулиакане, Лос-Мочисе и Эскинапе, но мы уже разбираем улицы ... в столкновениях огнестрельные ранения получили 27 человек, погиб боец Национальной гвардии, минимум трое мирных жителей ранены", - сказал губернатор в эфире радиостанции. Беспорядки в тихоокеанском штате Синалоа начались утром в четверг после армейской операции, в ходе которой был задержан Овидио Гусман, сын наркобарона Коротышки. В 2019 году его задержание уже приводило к ожесточенным уличным боям в городе Кулиакан - тогда боевики местного картеля вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить Овидио, однако на этот раз он был немедленно доставлен в столицу, после чего конвоирован в тюрьму строгого режима Альтиплано. В течение четверга боевики местного картеля, по информации властей, угнали и сожгли около 250 автомобилей, были перекрыты по меньшей мере 18 улиц, остановлена работа трех аэропортов. Местные СМИ со ссылкой на источники в аэропорту Кулиакана сообщили, что бандиты обстреляли из крупнокалиберного оружия два вертолета и транспортный самолет ВВС Мексики, последний получил повреждение двигателя при посадке и загорелся. Федеральные органы власти и силовые структуры в течение четверга не дали официальных цифр по жертвам и пострадавшим, по информации местных СМИ, их окончательное число может вырасти - есть сообщения о погибшем в засаде подразделении из пяти человек, включая полковника сухопутных сил. В министерстве обороны Мексики после задержания сообщили, что Овидио Гусман Лопес возглавляет молодежное крыло Тихоокеанского картеля и ведет преступную деятельность в четырех штатах северо-запада страны, это сын Хоакина Гусмана Лоэры, который находится в пожизненном заключении в Соединенных Штатах Америки. Гусман Лопес входит в список предполагаемых преступников, экстрадиции которых будут требовать в США - там его обвиняют в организованных поставках в страну кокаина, метамфетамина и марихуаны. Глава мексиканского МИД на вопрос об экстрадиции Гусмана в США сообщил, что запрос в его отношении действует с 2019 года, однако в Мексике также ведутся уголовные дела, в рамках которых он должен понести ответственность.
https://ria.ru/20230101/kolumbiya-1842706807.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, хоакин гусман лоэра, мексика, кулиакан, сша
В мире, Хоакин Гусман Лоэра, Мексика, Кулиакан, США
05:32 06.01.2023 (обновлено: 15:41 06.01.2023)
В столкновениях с боевиками в Мексике погиб один человек
При столкновениях полиции с боевиками в Мексике один человек погиб и 27 пострадали
МЕХИКО, 6 янв - РИА Новости. Один человек погиб и 27 получили ранения в результате столкновений полиции и армии с боевиками местного наркокартеля в мексиканском городе Кулиакан, сообщил губернатор региона Рубен Роча Мойя в интервью радиостанции Formula, по его словам, обстановка в городе после 12-часового противостояния нормализуется.
"В настоящий момент можно сказать, что события завершены. Были перекрыты дороги в Кулиакане, Лос-Мочисе и Эскинапе, но мы уже разбираем улицы ... в столкновениях огнестрельные ранения получили 27 человек, погиб боец Национальной гвардии, минимум трое мирных жителей ранены", - сказал губернатор в эфире радиостанции.
Беспорядки в тихоокеанском штате Синалоа
начались утром в четверг после армейской операции, в ходе которой был задержан Овидио Гусман, сын наркобарона Коротышки. В 2019 году его задержание уже приводило к ожесточенным уличным боям в городе Кулиакан - тогда боевики местного картеля вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить Овидио, однако на этот раз он был немедленно доставлен в столицу, после чего конвоирован в тюрьму строгого режима Альтиплано.
В течение четверга боевики местного картеля, по информации властей, угнали и сожгли около 250 автомобилей, были перекрыты по меньшей мере 18 улиц, остановлена работа трех аэропортов. Местные СМИ со ссылкой на источники в аэропорту Кулиакана сообщили, что бандиты обстреляли из крупнокалиберного оружия два вертолета и транспортный самолет ВВС Мексики, последний получил повреждение двигателя при посадке и загорелся.
Федеральные органы власти и силовые структуры в течение четверга не дали официальных цифр по жертвам и пострадавшим, по информации местных СМИ, их окончательное число может вырасти - есть сообщения о погибшем в засаде подразделении из пяти человек, включая полковника сухопутных сил.
В министерстве обороны Мексики после задержания сообщили, что Овидио Гусман Лопес возглавляет молодежное крыло Тихоокеанского картеля и ведет преступную деятельность в четырех штатах северо-запада страны, это сын Хоакина Гусмана Лоэры
, который находится в пожизненном заключении в Соединенных Штатах Америки.
Гусман Лопес входит в список предполагаемых преступников, экстрадиции которых будут требовать в США
- там его обвиняют в организованных поставках в страну кокаина, метамфетамина и марихуаны. Глава мексиканского МИД на вопрос об экстрадиции Гусмана в США сообщил, что запрос в его отношении действует с 2019 года, однако в Мексике также ведутся уголовные дела, в рамках которых он должен понести ответственность.