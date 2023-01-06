https://ria.ru/20230106/meksika-1843219821.html

В столкновениях с боевиками в Мексике погиб один человек

В столкновениях с боевиками в Мексике погиб один человек - РИА Новости, 06.01.2023

В столкновениях с боевиками в Мексике погиб один человек

Один человек погиб и 27 получили ранения в результате столкновений полиции и армии с боевиками местного наркокартеля в мексиканском городе Кулиакан, сообщил... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T05:32

2023-01-06T05:32

2023-01-06T15:41

в мире

хоакин гусман лоэра

мексика

кулиакан

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843275375_0:219:3071:1946_1920x0_80_0_0_a09ae9a8362b53724d97c0ac5277965c.jpg

МЕХИКО, 6 янв - РИА Новости. Один человек погиб и 27 получили ранения в результате столкновений полиции и армии с боевиками местного наркокартеля в мексиканском городе Кулиакан, сообщил губернатор региона Рубен Роча Мойя в интервью радиостанции Formula, по его словам, обстановка в городе после 12-часового противостояния нормализуется. "В настоящий момент можно сказать, что события завершены. Были перекрыты дороги в Кулиакане, Лос-Мочисе и Эскинапе, но мы уже разбираем улицы ... в столкновениях огнестрельные ранения получили 27 человек, погиб боец Национальной гвардии, минимум трое мирных жителей ранены", - сказал губернатор в эфире радиостанции. Беспорядки в тихоокеанском штате Синалоа начались утром в четверг после армейской операции, в ходе которой был задержан Овидио Гусман, сын наркобарона Коротышки. В 2019 году его задержание уже приводило к ожесточенным уличным боям в городе Кулиакан - тогда боевики местного картеля вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить Овидио, однако на этот раз он был немедленно доставлен в столицу, после чего конвоирован в тюрьму строгого режима Альтиплано. В течение четверга боевики местного картеля, по информации властей, угнали и сожгли около 250 автомобилей, были перекрыты по меньшей мере 18 улиц, остановлена работа трех аэропортов. Местные СМИ со ссылкой на источники в аэропорту Кулиакана сообщили, что бандиты обстреляли из крупнокалиберного оружия два вертолета и транспортный самолет ВВС Мексики, последний получил повреждение двигателя при посадке и загорелся. Федеральные органы власти и силовые структуры в течение четверга не дали официальных цифр по жертвам и пострадавшим, по информации местных СМИ, их окончательное число может вырасти - есть сообщения о погибшем в засаде подразделении из пяти человек, включая полковника сухопутных сил. В министерстве обороны Мексики после задержания сообщили, что Овидио Гусман Лопес возглавляет молодежное крыло Тихоокеанского картеля и ведет преступную деятельность в четырех штатах северо-запада страны, это сын Хоакина Гусмана Лоэры, который находится в пожизненном заключении в Соединенных Штатах Америки. Гусман Лопес входит в список предполагаемых преступников, экстрадиции которых будут требовать в США - там его обвиняют в организованных поставках в страну кокаина, метамфетамина и марихуаны. Глава мексиканского МИД на вопрос об экстрадиции Гусмана в США сообщил, что запрос в его отношении действует с 2019 года, однако в Мексике также ведутся уголовные дела, в рамках которых он должен понести ответственность.

https://ria.ru/20230101/kolumbiya-1842706807.html

https://ria.ru/20221228/ssha-1841800123.html

мексика

кулиакан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хоакин гусман лоэра, мексика, кулиакан, сша