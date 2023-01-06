https://ria.ru/20230106/koronavirus-1843252454.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 человека с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 человека с COVID-19 - РИА Новости, 06.01.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 человека с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 97 случаев COVID-19, госпитализировано 33 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T12:32
2023-01-06T12:32
2023-01-06T12:32
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 97 случаев COVID-19, госпитализировано 33 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 97, госпитализировано 33 человека, выздоровели 85 человек за сутки, два человека умерло", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 92 новых случая COVID-19.
https://ria.ru/20230106/covid-1843233373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 человека с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 97 новых случаев COVID-19, два человека умерли