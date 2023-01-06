https://ria.ru/20230106/kipyatok-1843258711.html

В Нижнем Новгороде двое рабочих упали в яму с кипятком

В Нижнем Новгороде двое рабочих упали в яму с кипятком - РИА Новости, 06.01.2023

В Нижнем Новгороде двое рабочих упали в яму с кипятком

Двое рабочих, упавших в яму с кипятком в подвале дома в Нижнем Новгороде, погибли от ожогов, сообщает государственная трудовая инспекция Нижегородской области. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T13:29

2023-01-06T13:29

2023-01-06T13:29

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Двое рабочих, упавших в яму с кипятком в подвале дома в Нижнем Новгороде, погибли от ожогов, сообщает государственная трудовая инспекция Нижегородской области. "Шестого января около 03.00 мск на улице Азовская при спуске в подвал жилого дома для проведения аварийных работ по перекрытию задвижки, произошло обрушение ветхой деревянной лестницы, в результате чего двое рабочих упали в кипяток, получили термические ожоги и погибли", - говорится в сообщении. Региональная гострудинспекция выясняет "обстоятельства группового несчастного случая со смертельным исходом с рабочими".

https://ria.ru/20200121/1563647494.html

нижний новгород

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород, нижегородская область