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В Нижнем Новгороде двое рабочих упали в яму с кипятком - РИА Новости, 06.01.2023
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В Нижнем Новгороде двое рабочих упали в яму с кипятком
В Нижнем Новгороде двое рабочих упали в яму с кипятком - РИА Новости, 06.01.2023
В Нижнем Новгороде двое рабочих упали в яму с кипятком
Двое рабочих, упавших в яму с кипятком в подвале дома в Нижнем Новгороде, погибли от ожогов, сообщает государственная трудовая инспекция Нижегородской области. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T13:29
2023-01-06T13:29
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Двое рабочих, упавших в яму с кипятком в подвале дома в Нижнем Новгороде, погибли от ожогов, сообщает государственная трудовая инспекция Нижегородской области. "Шестого января около 03.00 мск на улице Азовская при спуске в подвал жилого дома для проведения аварийных работ по перекрытию задвижки, произошло обрушение ветхой деревянной лестницы, в результате чего двое рабочих упали в кипяток, получили термические ожоги и погибли", - говорится в сообщении. Региональная гострудинспекция выясняет "обстоятельства группового несчастного случая со смертельным исходом с рабочими".
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
13:29 06.01.2023
 
В Нижнем Новгороде двое рабочих упали в яму с кипятком

Двое рабочих погибли от ожогов, полученных при падении в яму с кипятком в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Двое рабочих, упавших в яму с кипятком в подвале дома в Нижнем Новгороде, погибли от ожогов, сообщает государственная трудовая инспекция Нижегородской области.
"Шестого января около 03.00 мск на улице Азовская при спуске в подвал жилого дома для проведения аварийных работ по перекрытию задвижки, произошло обрушение ветхой деревянной лестницы, в результате чего двое рабочих упали в кипяток, получили термические ожоги и погибли", - говорится в сообщении.
Региональная гострудинспекция выясняет "обстоятельства группового несчастного случая со смертельным исходом с рабочими".
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