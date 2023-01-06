https://ria.ru/20230106/khakery-1843301439.html

СМИ обвинили "российских хакеров" в атаке на ядерные лаборатории США

СМИ обвинили "российских хакеров" в атаке на ядерные лаборатории США - РИА Новости, 06.01.2023

СМИ обвинили "российских хакеров" в атаке на ядерные лаборатории США

"Российские хакеры" из группы Cold River минувшим летом якобы атаковали три ядерные исследовательские лаборатории США, утверждает агентство Рейтер. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T19:24

2023-01-06T19:24

2023-01-06T19:24

в мире

технологии

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

сша

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Российские хакеры" из группы Cold River минувшим летом якобы атаковали три ядерные исследовательские лаборатории США, утверждает агентство Рейтер. Агентство ссылается на некие "интернет записи", заявляя, что неназванные эксперты по кибербезопасности подтвердили выводы журналистов. Как говорится в сообщении, с августа по сентябрь прошлого года группа Cold River нацелилась на три лаборатории, отправляя письма ученым и создавая фальшивые страницы для входа, чтобы получить пароли. Журналисты не смогли определить, почему именно указанные три лаборатории якобы стали целью хакеров, и увенчались ли попытки взлома успехом, говорится в сообщении. Официальных комментариев по данному вопросу получить не удалось ни в лабораториях, ни в американском минэнерго и других ведомствах, говорится в сообщении. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.

https://ria.ru/20221220/khakery-1840126306.html

https://ria.ru/20221216/killnet-1839035671.html

россия

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в мире, технологии, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша