"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Касема

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Акция с требованием освободить задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема состоялась у стен посольства Латвии в Москве. Поддержать Касема пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Журналиста задержали 5 января в Риге, куда он приехал к семье.