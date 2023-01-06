https://ria.ru/20230106/kasem-1843289888.html
"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Касема
"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Касема - РИА Новости, 06.01.2023
"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Касема
Акция с требованием освободить задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема состоялась у стен посольства Латвии в Москве. Поддержать Касема пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Журналиста задержали 5 января в Риге, куда он приехал к семье.
2023-01-06T17:19
2023-01-06T17:19
2023-01-06T19:13
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Марата Касема
Акция в поддержку задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва прошла у стен латвийского посольства в Москве. Поддержать журналиста пришел генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Ранее Касема задержали в Латвии, куда он приехал по семейным делам.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий киселев, видео, марат касем
Дмитрий Киселев, Видео, Марат Касем
"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Касема
Акция с требованием освободить задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема состоялась у стен посольства Латвии в Москве. Поддержать Касема пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Журналиста задержали 5 января в Риге, куда он приехал к семье.
2023-01-06T17:19
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17:19 06.01.2023 (обновлено: 19:13 06.01.2023)
"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Касема
Акция с требованием освободить задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема состоялась у стен посольства Латвии в Москве. Поддержать Касема пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Журналиста задержали 5 января в Риге, куда он приехал к семье.