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"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Касема - РИА Новости, 06.01.2023
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"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Касема
"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Касема - РИА Новости, 06.01.2023
"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Касема
Акция с требованием освободить задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема состоялась у стен посольства Латвии в Москве. Поддержать Касема пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Журналиста задержали 5 января в Риге, куда он приехал к семье.
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"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Марата Касема
Акция в поддержку задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва прошла у стен латвийского посольства в Москве. Поддержать журналиста пришел генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Ранее Касема задержали в Латвии, куда он приехал по семейным делам.
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дмитрий киселев, видео, марат касем
Дмитрий Киселев, Видео, Марат Касем
"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Касема
Акция с требованием освободить задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема состоялась у стен посольства Латвии в Москве. Поддержать Касема пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Журналиста задержали 5 января в Риге, куда он приехал к семье.
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17:19 06.01.2023 (обновлено: 19:13 06.01.2023)
 

"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Касема

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Акция с требованием освободить задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема состоялась у стен посольства Латвии в Москве. Поддержать Касема пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Журналиста задержали 5 января в Риге, куда он приехал к семье.
 
Дмитрий КиселевМарат Касем
 
 
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