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Саперы в Румынии изъяли самодельную гранату для изучения, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.01.2023
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Саперы в Румынии изъяли самодельную гранату для изучения, сообщили СМИ
Саперы в Румынии изъяли самодельную гранату для изучения, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.01.2023
Саперы в Румынии изъяли самодельную гранату для изучения, сообщили СМИ
Полиция Румынии получила сообщение от мужчины, который заметил на улице села самодельную гранату, саперы обезвредили взрывное устройство и изъяли его для... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T17:11
2023-01-06T17:26
румыния
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КИШИНЕВ, 6 янв - РИА Новости. Полиция Румынии получила сообщение от мужчины, который заметил на улице села самодельную гранату, саперы обезвредили взрывное устройство и изъяли его для изучения, сообщило агентство Аgerpres. "Мужчина позвонил в полицию, сообщив, что на главной улице села Синтешть района Видра находится самодельное устройство, похожее на гранату, привязанное к забору. На место приехали саперы, они провели специализированные мероприятия и обезвредили устройство, изъяв его для изучения", - отмечает агентство. На время проведения проверки зона вокруг находки была оцеплена, чтобы обезопасить граждан. На данный момент опасности взрыва нет. Полицейские прилагают усилия, чтобы разыскать неизвестного, разместившего взрывное устройство в общественном месте.
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румыния
Румыния
17:11 06.01.2023 (обновлено: 17:26 06.01.2023)
 
Саперы в Румынии изъяли самодельную гранату для изучения, сообщили СМИ

Аgerpres: саперы в Румынии изъяли для изучения найденную на улице самодельную гранату

© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Бухаресте
Полицейские автомобили в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Бухаресте. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 янв - РИА Новости. Полиция Румынии получила сообщение от мужчины, который заметил на улице села самодельную гранату, саперы обезвредили взрывное устройство и изъяли его для изучения, сообщило агентство Аgerpres.
"Мужчина позвонил в полицию, сообщив, что на главной улице села Синтешть района Видра находится самодельное устройство, похожее на гранату, привязанное к забору. На место приехали саперы, они провели специализированные мероприятия и обезвредили устройство, изъяв его для изучения", - отмечает агентство.
На время проведения проверки зона вокруг находки была оцеплена, чтобы обезопасить граждан. На данный момент опасности взрыва нет.
Полицейские прилагают усилия, чтобы разыскать неизвестного, разместившего взрывное устройство в общественном месте.
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