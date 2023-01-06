https://ria.ru/20230106/granata-1843289039.html
Саперы в Румынии изъяли самодельную гранату для изучения, сообщили СМИ
Саперы в Румынии изъяли самодельную гранату для изучения, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.01.2023
Саперы в Румынии изъяли самодельную гранату для изучения, сообщили СМИ
Полиция Румынии получила сообщение от мужчины, который заметил на улице села самодельную гранату, саперы обезвредили взрывное устройство и изъяли его для... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T17:11
2023-01-06T17:11
2023-01-06T17:26
румыния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843290639_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_f19225459f37ecc6c1e0da9d6ea3a663.jpg
КИШИНЕВ, 6 янв - РИА Новости. Полиция Румынии получила сообщение от мужчины, который заметил на улице села самодельную гранату, саперы обезвредили взрывное устройство и изъяли его для изучения, сообщило агентство Аgerpres. "Мужчина позвонил в полицию, сообщив, что на главной улице села Синтешть района Видра находится самодельное устройство, похожее на гранату, привязанное к забору. На место приехали саперы, они провели специализированные мероприятия и обезвредили устройство, изъяв его для изучения", - отмечает агентство. На время проведения проверки зона вокруг находки была оцеплена, чтобы обезопасить граждан. На данный момент опасности взрыва нет. Полицейские прилагают усилия, чтобы разыскать неизвестного, разместившего взрывное устройство в общественном месте.
https://ria.ru/20220614/gretsiya-1795117892.html
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843290639_233:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_96e8e046575a8f6d7918c0cbb3f57f7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румыния
17:11 06.01.2023 (обновлено: 17:26 06.01.2023)
Саперы в Румынии изъяли самодельную гранату для изучения, сообщили СМИ
Аgerpres: саперы в Румынии изъяли для изучения найденную на улице самодельную гранату
КИШИНЕВ, 6 янв - РИА Новости.
Полиция Румынии получила сообщение от мужчины, который заметил на улице села самодельную гранату, саперы обезвредили взрывное устройство и изъяли его для изучения, сообщило агентство Аgerpres
.
"Мужчина позвонил в полицию, сообщив, что на главной улице села Синтешть района Видра находится самодельное устройство, похожее на гранату, привязанное к забору. На место приехали саперы, они провели специализированные мероприятия и обезвредили устройство, изъяв его для изучения", - отмечает агентство.
На время проведения проверки зона вокруг находки была оцеплена, чтобы обезопасить граждан. На данный момент опасности взрыва нет.
Полицейские прилагают усилия, чтобы разыскать неизвестного, разместившего взрывное устройство в общественном месте.