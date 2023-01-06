https://ria.ru/20230106/granata-1843289039.html

Саперы в Румынии изъяли самодельную гранату для изучения, сообщили СМИ

Саперы в Румынии изъяли самодельную гранату для изучения, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.01.2023

Саперы в Румынии изъяли самодельную гранату для изучения, сообщили СМИ

Полиция Румынии получила сообщение от мужчины, который заметил на улице села самодельную гранату, саперы обезвредили взрывное устройство и изъяли его для... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T17:11

2023-01-06T17:11

2023-01-06T17:26

румыния

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КИШИНЕВ, 6 янв - РИА Новости. Полиция Румынии получила сообщение от мужчины, который заметил на улице села самодельную гранату, саперы обезвредили взрывное устройство и изъяли его для изучения, сообщило агентство Аgerpres. "Мужчина позвонил в полицию, сообщив, что на главной улице села Синтешть района Видра находится самодельное устройство, похожее на гранату, привязанное к забору. На место приехали саперы, они провели специализированные мероприятия и обезвредили устройство, изъяв его для изучения", - отмечает агентство. На время проведения проверки зона вокруг находки была оцеплена, чтобы обезопасить граждан. На данный момент опасности взрыва нет. Полицейские прилагают усилия, чтобы разыскать неизвестного, разместившего взрывное устройство в общественном месте.

https://ria.ru/20220614/gretsiya-1795117892.html

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румыния