https://ria.ru/20230106/gaz-1843308468.html

Биржевые цены на газ в Европе снизились на четыре процента

Биржевые цены на газ в Европе снизились на четыре процента - РИА Новости, 06.01.2023

Биржевые цены на газ в Европе снизились на четыре процента

Биржевые цены на газ в Европе завершили последний торговый день недели снижением на 4%, на уровне чуть выше 750 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T20:50

2023-01-06T20:50

2023-01-06T20:50

экономика

цены на нефть

европа

нидерланды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814647760_135:390:3082:2048_1920x0_80_0_0_9253de7363c11b413f03cb75e402d6e4.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе завершили последний торговый день недели снижением на 4%, на уровне чуть выше 750 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 750,5 доллара за тысячу кубометров (–5%). Ценовой минимум составил 734,1 (–7,1%) доллара, а максимум — 846,6 доллара (+7,2%). Последние фьючерсы торговались по 757,7 доллара (–4,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 790 долларов за тысячу кубометров. Цены 5 января опустились ниже 700 долларов впервые за 16 месяцев — с 10 сентября 2021 года. Эксперты отмечали, что текущее снижение цен связано с приходом в Европу тёплой погоды и увеличением выработки энергии из ветра. Страны Евросоюза 19 декабря договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт.ч (почти 2 тысячи долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия. Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров. Несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html

https://ria.ru/20221101/khab-1828201439.html

европа

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, европа, нидерланды