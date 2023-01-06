Рейтинг@Mail.ru
Биржевые цены на газ в Европе снизились на четыре процента - РИА Новости, 06.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230106/gaz-1843308468.html
Биржевые цены на газ в Европе снизились на четыре процента
Биржевые цены на газ в Европе снизились на четыре процента - РИА Новости, 06.01.2023
Биржевые цены на газ в Европе снизились на четыре процента
Биржевые цены на газ в Европе завершили последний торговый день недели снижением на 4%, на уровне чуть выше 750 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T20:50
2023-01-06T20:50
экономика
цены на нефть
европа
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814647760_135:390:3082:2048_1920x0_80_0_0_9253de7363c11b413f03cb75e402d6e4.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе завершили последний торговый день недели снижением на 4%, на уровне чуть выше 750 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 750,5 доллара за тысячу кубометров (–5%). Ценовой минимум составил 734,1 (–7,1%) доллара, а максимум — 846,6 доллара (+7,2%). Последние фьючерсы торговались по 757,7 доллара (–4,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 790 долларов за тысячу кубометров. Цены 5 января опустились ниже 700 долларов впервые за 16 месяцев — с 10 сентября 2021 года. Эксперты отмечали, что текущее снижение цен связано с приходом в Европу тёплой погоды и увеличением выработки энергии из ветра. Страны Евросоюза 19 декабря договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт.ч (почти 2 тысячи долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия. Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров. Несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html
https://ria.ru/20221101/khab-1828201439.html
европа
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814647760_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_2df68a71376cbe611d8add6f76372032.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, европа, нидерланды
Экономика, Цены на нефть, Европа, Нидерланды
20:50 06.01.2023
 
Биржевые цены на газ в Европе снизились на четыре процента

Лондонская биржа ICE: цены на газ в Европе завершили день снижением на четыре процента

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе завершили последний торговый день недели снижением на 4%, на уровне чуть выше 750 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 750,5 доллара за тысячу кубометров (–5%). Ценовой минимум составил 734,1 (–7,1%) доллара, а максимум — 846,6 доллара (+7,2%). Последние фьючерсы торговались по 757,7 доллара (–4,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 790 долларов за тысячу кубометров.
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря 2022, 08:00
Минус триллион: Европа тратит последнее на импортный газ
Цены 5 января опустились ниже 700 долларов впервые за 16 месяцев — с 10 сентября 2021 года.
Эксперты отмечали, что текущее снижение цен связано с приходом в Европу тёплой погоды и увеличением выработки энергии из ветра.
Страны Евросоюза 19 декабря договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт.ч (почти 2 тысячи долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.
Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
Несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября 2022, 08:00
"Газовый джекпот": чем Европу испугал амбициозный проект России и Турции
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала