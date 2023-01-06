https://ria.ru/20230106/evakuatsiya-1843292091.html

В Саратове спасатели эвакуируют рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине

В Саратове спасатели эвакуируют рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине - РИА Новости, 06.01.2023

В Саратове спасатели эвакуируют рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине

Спасатели эвакуируют 13 рыбаков с льдины, оторвавшейся в акватории Волги в Саратовской области, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T17:33

2023-01-06T17:33

2023-01-06T17:33

происшествия

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780017629_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02cba9b2aee7c234534fe26612d999f4.jpg

САРАТОВ, 6 янв - РИА Новости. Спасатели эвакуируют 13 рыбаков с льдины, оторвавшейся в акватории Волги в Саратовской области, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин. "В 13.30 (12.30 мск) в службу спасения Саратовской области поступила информация о том, что в Красноармейском районе вблизи села Золотое на акватории реки Волга в километре от берега произошел откол льдины, на которой находятся 13 рыбаков. На месте сейчас работают спасатели областной службы спасения... Данное событие - яркий пример того, что многие рыбаки не верно оценивают безопасность льда при выходе, подвергая свою жизнь и здоровье опасности", - написал Юрин в своем телеграм-канале. Юрин уточнил РИА Новости, что рыбаков спасли. "Спасли. Часть уже сняли (с льдины), часть сейчас продолжают снимать", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221223/ldiny-1840708094.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)