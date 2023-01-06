https://ria.ru/20230106/evakuatsiya-1843292091.html
В Саратове спасатели эвакуируют рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине
В Саратове спасатели эвакуируют рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине - РИА Новости, 06.01.2023
В Саратове спасатели эвакуируют рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине
Спасатели эвакуируют 13 рыбаков с льдины, оторвавшейся в акватории Волги в Саратовской области, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T17:33
2023-01-06T17:33
2023-01-06T17:33
происшествия
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 6 янв - РИА Новости. Спасатели эвакуируют 13 рыбаков с льдины, оторвавшейся в акватории Волги в Саратовской области, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин. "В 13.30 (12.30 мск) в службу спасения Саратовской области поступила информация о том, что в Красноармейском районе вблизи села Золотое на акватории реки Волга в километре от берега произошел откол льдины, на которой находятся 13 рыбаков. На месте сейчас работают спасатели областной службы спасения... Данное событие - яркий пример того, что многие рыбаки не верно оценивают безопасность льда при выходе, подвергая свою жизнь и здоровье опасности", - написал Юрин в своем телеграм-канале. Юрин уточнил РИА Новости, что рыбаков спасли. "Спасли. Часть уже сняли (с льдины), часть сейчас продолжают снимать", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221223/ldiny-1840708094.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратове спасатели эвакуируют рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине
В Саратове спасатели эвакуируют 13 рыбаков с льдины, оторвавшейся в акватории Волги
САРАТОВ, 6 янв - РИА Новости. Спасатели эвакуируют 13 рыбаков с льдины, оторвавшейся в акватории Волги в Саратовской области, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.
"В 13.30 (12.30 мск) в службу спасения Саратовской области поступила информация о том, что в Красноармейском районе вблизи села Золотое на акватории реки Волга в километре от берега произошел откол льдины, на которой находятся 13 рыбаков. На месте сейчас работают спасатели областной службы спасения... Данное событие - яркий пример того, что многие рыбаки не верно оценивают безопасность льда при выходе, подвергая свою жизнь и здоровье опасности", - написал Юрин в своем телеграм-канале.
Юрин уточнил РИА Новости, что рыбаков спасли. "Спасли. Часть уже сняли (с льдины), часть сейчас продолжают снимать", - сказал собеседник агентства.