https://ria.ru/20230106/dtp-1843298550.html

Обвиняемый в ДТП на юге Москвы находился в наркотическом опьянении

Обвиняемый в ДТП на юге Москвы находился в наркотическом опьянении - РИА Новости, 06.01.2023

Обвиняемый в ДТП на юге Москвы находился в наркотическом опьянении

Обвиняемый в ДТП на Севастопольском проспекте на юге Москвы, где пострадали восемь человек, в том числе один ребенок, задержан, во время аварии он находился в... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T18:46

2023-01-06T18:46

2023-01-06T18:46

происшествия

авто

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843200270_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88e207bc54de17909f02c91d242fc58e.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Обвиняемый в ДТП на Севастопольском проспекте на юге Москвы, где пострадали восемь человек, в том числе один ребенок, задержан, во время аварии он находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает столичная прокуратура. Вечером в четверг столичный главк МВД информировал, что на Севастопольском проспекте, дом 7, столкнулись три автомобиля, пострадали восемь человек, в том числе ребенок. По информации прокуратуры Москвы, виновник ДТП - водитель автомобиля Porsche, который выехал на встречную полосу. "После совершения ДТП на Севастопольском проспекте он был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека ... 31-летний водитель находился в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Уточняется, что суд скоро рассмотрит вопрос о его аресте. За "нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" предусмотрено наказание от трех до семи лет.

https://ria.ru/20230106/dtp-1843276799.html

https://ria.ru/20230106/avariya-1843288531.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения машин на Севастопольском проспекте Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения машин на Севастопольском проспекте 2023-01-06T18:46 true PT0M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва, россия