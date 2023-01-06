https://ria.ru/20230106/dtp-1843298550.html
Обвиняемый в ДТП на юге Москвы находился в наркотическом опьянении
Обвиняемый в ДТП на юге Москвы находился в наркотическом опьянении - РИА Новости, 06.01.2023
Обвиняемый в ДТП на юге Москвы находился в наркотическом опьянении
Обвиняемый в ДТП на Севастопольском проспекте на юге Москвы, где пострадали восемь человек, в том числе один ребенок, задержан, во время аварии он находился в... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T18:46
2023-01-06T18:46
2023-01-06T18:46
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Обвиняемый в ДТП на Севастопольском проспекте на юге Москвы, где пострадали восемь человек, в том числе один ребенок, задержан, во время аварии он находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает столичная прокуратура. Вечером в четверг столичный главк МВД информировал, что на Севастопольском проспекте, дом 7, столкнулись три автомобиля, пострадали восемь человек, в том числе ребенок. По информации прокуратуры Москвы, виновник ДТП - водитель автомобиля Porsche, который выехал на встречную полосу. "После совершения ДТП на Севастопольском проспекте он был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека ... 31-летний водитель находился в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Уточняется, что суд скоро рассмотрит вопрос о его аресте. За "нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" предусмотрено наказание от трех до семи лет.
https://ria.ru/20230106/dtp-1843276799.html
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Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения машин на Севастопольском проспекте
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения машин на Севастопольском проспекте
2023-01-06T18:46
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происшествия, авто, москва, россия
Происшествия, Авто, Москва, Россия
Обвиняемый в ДТП на юге Москвы находился в наркотическом опьянении
Обвиняемый в ДТП на Севастопольском проспекте в Москве находился в наркотическом опьянении