21:29 06.01.2023 (обновлено: 21:57 06.01.2023)
ВСУ обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из РСЗО
Жительница Донецка у разрушенного дома. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Украинские войска в седьмой раз после установленного Россией режима прекращения огня обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району города, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:15 — населенный пункт Невельское — город Донецк (Куйбышевский район), — говорится в публикации.
Режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине введен по поручению президента России Владимира Путина. Он действует с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
В полдень, в момент вступления режима тишины в силу, украинские войска обстреляли Донецк шестью 155-миллиметровыми снарядами, а затем продолжили атаки в течение дня. Кроме того, под обстрел попал город Ясиноватая.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.