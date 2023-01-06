https://ria.ru/20230106/dnr-1843311648.html

ВСУ обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из РСЗО

ВСУ обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из РСЗО - РИА Новости, 06.01.2023

ВСУ обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из РСЗО

Украинские войска в седьмой раз после установленного Россией режима прекращения огня обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T21:29

2023-01-06T21:29

2023-01-06T21:57

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

сергей шойгу

донецк

куйбышевский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Украинские войска в седьмой раз после установленного Россией режима прекращения огня обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району города, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине введен по поручению президента России Владимира Путина. Он действует с 12:00 6 января до 24:00 7 января.В полдень, в момент вступления режима тишины в силу, украинские войска обстреляли Донецк шестью 155-миллиметровыми снарядами, а затем продолжили атаки в течение дня. Кроме того, под обстрел попал город Ясиноватая.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

куйбышевский район

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, сергей шойгу, донецк, куйбышевский район, сцкк, нато, россия