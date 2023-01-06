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ВСУ обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из РСЗО - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/dnr-1843311648.html
ВСУ обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из РСЗО
ВСУ обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из РСЗО - РИА Новости, 06.01.2023
ВСУ обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из РСЗО
Украинские войска в седьмой раз после установленного Россией режима прекращения огня обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T21:29
2023-01-06T21:57
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
сергей шойгу
донецк
куйбышевский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Украинские войска в седьмой раз после установленного Россией режима прекращения огня обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району города, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине введен по поручению президента России Владимира Путина. Он действует с 12:00 6 января до 24:00 7 января.В полдень, в момент вступления режима тишины в силу, украинские войска обстреляли Донецк шестью 155-миллиметровыми снарядами, а затем продолжили атаки в течение дня. Кроме того, под обстрел попал город Ясиноватая.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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в мире, владимир путин, сергей шойгу, донецк, куйбышевский район, сцкк, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Донецк, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО, Россия
21:29 06.01.2023 (обновлено: 21:57 06.01.2023)
 
ВСУ обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из РСЗО

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из РСЗО

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖительница Донецка у разрушенного дома
Жительница Донецка у разрушенного дома - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Жительница Донецка у разрушенного дома. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Украинские войска в седьмой раз после установленного Россией режима прекращения огня обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району города, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:15 — населенный пункт Невельское — город Донецк (Куйбышевский район), — говорится в публикации.

Режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине введен по поручению президента России Владимира Путина. Он действует с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
В полдень, в момент вступления режима тишины в силу, украинские войска обстреляли Донецк шестью 155-миллиметровыми снарядами, а затем продолжили атаки в течение дня. Кроме того, под обстрел попал город Ясиноватая.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинСергей ШойгуДонецкКуйбышевский районСЦККНАТОРоссия
 
 
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