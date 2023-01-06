21:06 06.01.2023 (обновлено: 21:18 06.01.2023)
ВСУ обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска в шестой раз после установленного РФ с 12.00 6 января до 24.00 7 января режима прекращения огня обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров за восемь минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.35 - населенный пункт Александрополь – город Донецк (Кировский район): выпущены четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 19.43 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В четверг президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.
Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.