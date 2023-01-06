https://ria.ru/20230106/dnr-1843310200.html

ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.01.2023

ВСУ обстреляли Донецк

Украинские войска в шестой раз после установленного РФ с 12.00 6 января до 24.00 7 января режима прекращения огня обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T21:06

2023-01-06T21:06

2023-01-06T21:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

владимир путин

сергей шойгу

россия

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска в шестой раз после установленного РФ с 12.00 6 января до 24.00 7 января режима прекращения огня обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров за восемь минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В четверг президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, нато, сцкк