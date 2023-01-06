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ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.01.2023
ВСУ обстреляли Донецк
Украинские войска в шестой раз после установленного РФ с 12.00 6 января до 24.00 7 января режима прекращения огня обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T21:06
2023-01-06T21:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
владимир путин
сергей шойгу
россия
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска в шестой раз после установленного РФ с 12.00 6 января до 24.00 7 января режима прекращения огня обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров за восемь минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В четверг президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Украина, НАТО, СЦКК
21:06 06.01.2023 (обновлено: 21:18 06.01.2023)
 
ВСУ обстреляли Донецк

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска в шестой раз после установленного РФ с 12.00 6 января до 24.00 7 января режима прекращения огня обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров за восемь минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.35 - населенный пункт Александрополь – город Донецк (Кировский район): выпущены четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 19.43 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В четверг президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.
Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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