https://ria.ru/20230106/delo-1843306342.html

В Твери завели дело из-за отсутствия горячей воды и отоплениях в домах

В Твери завели дело из-за отсутствия горячей воды и отоплениях в домах - РИА Новости, 06.01.2023

В Твери завели дело из-за отсутствия горячей воды и отоплениях в домах

Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели в Твери по сообщению СМИ об отсутствии отопления в домах Заволжского района города с 4 по РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T20:27

2023-01-06T20:27

2023-01-06T20:27

происшествия

жкх

тверь

заволжский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 6 янв - РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели в Твери по сообщению СМИ об отсутствии отопления в домах Заволжского района города с 4 по 6 января, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по сообщению СМИ об отсутствии в условиях низкой температуры атмосферного воздуха теплоснабжения и воды в домах Заволжского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК. По версии следствия, в период с 4 по 6 января в Заволжском районе города Твери произошла авария, в результате чего была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения жилых домов, расположенных в районе улиц 2-я Красина и Луначарского. Как уточняется в сообщении, ресурсоснабжающей организацией не проведен надлежащий ремонт тепловых сетей с последующим проведением испытаний трубопроводов на прочность и плотность, не выполнены условия готовности к работе в осенне-зимнем периоде 2022-2023 года.

https://ria.ru/20230106/delo-1843280134.html

тверь

заволжский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, тверь, заволжский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)