https://ria.ru/20230106/britaniya-1843212873.html

В Британии не увидели "перспективы" в предложенном Россией перемирии

В Британии не увидели "перспективы" в предложенном Россией перемирии - РИА Новости, 06.01.2023

В Британии не увидели "перспективы" в предложенном Россией перемирии

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что предложение России о рождественском перемирии не приблизит "перспективы" мира, при этом именно Украина отказалась РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T01:13

2023-01-06T01:13

2023-01-06T01:13

специальная военная операция на украине

в мире

джеймс клеверли

владимир путин

сергей шойгу

россия

украина

москва

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что предложение России о рождественском перемирии не приблизит "перспективы" мира, при этом именно Украина отказалась от идеи рождественского прекращения огня, назвав его "прикрытием" усиления российских позиций на линии фронта. "Тридцатишестичасовое прекращение российских атак никак не приблизит перспективы мира", - написал Клеверли в Twitter. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска. В ЕС с недоверием отнеслись к предложению Москвы, в ООН заявили, что генсек Антониу Гутерреш приветствовал бы его. Согласно председателю Всемирного союза староверов (ВСС) Леониду Севастьянову, папа Римский Франциск также поддержал эту идею. Владимир Зеленский в вечернем обращении отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. О том, что Киев отказывается поддерживать рождественское перемирие, немногим ранее заявлял и секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

https://ria.ru/20230105/tanki-1843204365.html

https://ria.ru/20221226/khod-1841503391.html

россия

украина

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