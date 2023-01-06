Рейтинг@Mail.ru
В Ирландии ужаснулись, когда узнали, куда поселили украинцев на Рождество - РИА Новости, 06.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230106/bezhentsy-1843221348.html
В Ирландии ужаснулись, когда узнали, куда поселили украинцев на Рождество
В Ирландии ужаснулись, когда узнали, куда поселили украинцев на Рождество - РИА Новости, 06.01.2023
В Ирландии ужаснулись, когда узнали, куда поселили украинцев на Рождество
В Ирландии украинских беженцев разместили на Рождество в палатках, написал обозреватель Newstalk Джеймс Уилсон. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T06:07
2023-01-06T11:33
в мире
ирландия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800037310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c324dd1e3480c415b3d287244d7e8b1.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Ирландии украинских беженцев разместили на Рождество в палатках, написал обозреватель Newstalk Джеймс Уилсон.По его мнению, существуют опасения, насколько хорошо эти палатки способны выдержать зимнюю погоду."Они, конечно, плохо подходят под те погодные условия, со снегом и обледенением, как это было у нас в начале декабря. Это неподходящее жилье", — прокомментировал ситуацию местный чиновник Катал Кроу.Ранее газета Irish Examiner писала, что украинские беженцы в Ирландии боятся жаловаться на условия жизни из-за опасений, что их могут выгнать.Сейчас в этой стране проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.
https://radiosputnik.ria.ru/20221031/irlandiya-1828008358.html
ирландия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800037310_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_6e9894e2dba178c7b9fd629d635b93ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирландия, украина
В мире, Ирландия, Украина
06:07 06.01.2023 (обновлено: 11:33 06.01.2023)
 
В Ирландии ужаснулись, когда узнали, куда поселили украинцев на Рождество

Newstalk: в Ирландии ужаснулись размещением украинских беженцев на Рождество в палатках

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады"
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Ирландии украинских беженцев разместили на Рождество в палатках, написал обозреватель Newstalk Джеймс Уилсон.
"Некоторых из них на время рождественских каникул поселили в зданиях школ, в то время как других разместили в палатках", — заявил автор статьи.
По его мнению, существуют опасения, насколько хорошо эти палатки способны выдержать зимнюю погоду.
"Они, конечно, плохо подходят под те погодные условия, со снегом и обледенением, как это было у нас в начале декабря. Это неподходящее жилье", — прокомментировал ситуацию местный чиновник Катал Кроу.
Ранее газета Irish Examiner писала, что украинские беженцы в Ирландии боятся жаловаться на условия жизни из-за опасений, что их могут выгнать.
Сейчас в этой стране проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.
Флаг Ирландии - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября 2022, 09:48В мире
В Ирландии пожаловались на то, что украинские беженцы уничтожают туротрасль
 
В миреИрландияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала