https://ria.ru/20230106/bezhentsy-1843221348.html

В Ирландии ужаснулись, когда узнали, куда поселили украинцев на Рождество

В Ирландии ужаснулись, когда узнали, куда поселили украинцев на Рождество - РИА Новости, 06.01.2023

В Ирландии ужаснулись, когда узнали, куда поселили украинцев на Рождество

В Ирландии украинских беженцев разместили на Рождество в палатках, написал обозреватель Newstalk Джеймс Уилсон. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T06:07

2023-01-06T06:07

2023-01-06T11:33

в мире

ирландия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800037310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c324dd1e3480c415b3d287244d7e8b1.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Ирландии украинских беженцев разместили на Рождество в палатках, написал обозреватель Newstalk Джеймс Уилсон.По его мнению, существуют опасения, насколько хорошо эти палатки способны выдержать зимнюю погоду."Они, конечно, плохо подходят под те погодные условия, со снегом и обледенением, как это было у нас в начале декабря. Это неподходящее жилье", — прокомментировал ситуацию местный чиновник Катал Кроу.Ранее газета Irish Examiner писала, что украинские беженцы в Ирландии боятся жаловаться на условия жизни из-за опасений, что их могут выгнать.Сейчас в этой стране проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.

https://radiosputnik.ria.ru/20221031/irlandiya-1828008358.html

ирландия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ирландия, украина