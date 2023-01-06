https://ria.ru/20230106/bezhentsy-1843221348.html
В Ирландии ужаснулись, когда узнали, куда поселили украинцев на Рождество
В Ирландии ужаснулись, когда узнали, куда поселили украинцев на Рождество - РИА Новости, 06.01.2023
В Ирландии ужаснулись, когда узнали, куда поселили украинцев на Рождество
В Ирландии украинских беженцев разместили на Рождество в палатках, написал обозреватель Newstalk Джеймс Уилсон. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T06:07
2023-01-06T06:07
2023-01-06T11:33
в мире
ирландия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800037310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c324dd1e3480c415b3d287244d7e8b1.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Ирландии украинских беженцев разместили на Рождество в палатках, написал обозреватель Newstalk Джеймс Уилсон.По его мнению, существуют опасения, насколько хорошо эти палатки способны выдержать зимнюю погоду."Они, конечно, плохо подходят под те погодные условия, со снегом и обледенением, как это было у нас в начале декабря. Это неподходящее жилье", — прокомментировал ситуацию местный чиновник Катал Кроу.Ранее газета Irish Examiner писала, что украинские беженцы в Ирландии боятся жаловаться на условия жизни из-за опасений, что их могут выгнать.Сейчас в этой стране проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.
https://radiosputnik.ria.ru/20221031/irlandiya-1828008358.html
ирландия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800037310_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_6e9894e2dba178c7b9fd629d635b93ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирландия, украина
В мире, Ирландия, Украина
06:07 06.01.2023 (обновлено: 11:33 06.01.2023)
В Ирландии ужаснулись, когда узнали, куда поселили украинцев на Рождество
Newstalk: в Ирландии ужаснулись размещением украинских беженцев на Рождество в палатках
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
В Ирландии украинских беженцев разместили на Рождество в палатках, написал обозреватель Newstalk
Джеймс Уилсон.
"Некоторых из них на время рождественских каникул поселили в зданиях школ, в то время как других разместили в палатках", — заявил автор статьи.
По его мнению, существуют опасения, насколько хорошо эти палатки способны выдержать зимнюю погоду.
"Они, конечно, плохо подходят под те погодные условия, со снегом и обледенением, как это было у нас в начале декабря. Это неподходящее жилье", — прокомментировал ситуацию местный чиновник Катал Кроу.
Ранее газета Irish Examiner писала, что украинские беженцы в Ирландии боятся жаловаться на условия жизни из-за опасений, что их могут выгнать.
Сейчас в этой стране проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.