https://ria.ru/20230106/belorussiya-1843226957.html

В Белоруссии смогут изымать иностранную собственность

В Белоруссии смогут изымать иностранную собственность - РИА Новости, 06.01.2023

В Белоруссии смогут изымать иностранную собственность

Иностранная собственность может быть изъята в Белоруссии в случае совершения иностранными государствами и лицами недружественных действий в отношении... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T07:58

2023-01-06T07:58

2023-01-06T07:58

жилье

александр лукашенко

белоруссия

минск

политика

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МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Иностранная собственность может быть изъята в Белоруссии в случае совершения иностранными государствами и лицами недружественных действий в отношении Белоруссии, соответствующая норма прописана в законе от 3 января № 240-З, подписанном президентом республики Александром Лукашенко. "Основанием для изъятия объектов права собственности является совершение в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий. Решение о необходимости принятия ответной меры посредством изъятия объектов права собственности принимается Советом Министров Республики Беларусь", - говорится в тексте закона, опубликованного в пятницу на национальном правовом портале. После решения Государственный комитет по имуществу Белоруссии обращается в экономический суд города Минска с заявлением об изъятии объектов права собственности. "Объекты права собственности – вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, находящиеся на территории Республики Беларусь и принадлежащие на праве собственности субъектам изъятия; субъекты изъятия – иностранные государства, совершающие недружественные действия, лица из иностранных государств, совершающих недружественные действия, а также аффилированные лица", - поясняется в законе. В документе прописывается принцип объективности, согласно которому изъятие объектов права собственности предусмотрено исключительно в качестве ответной меры при совершении в отношении Белоруссии, ее юридических и физических лиц недружественных действий. Принцип пропорциональности выражается в соразмерности последствий изъятия объектов права собственности последствиям недружественных действий. "Такие последствия не должны носить более ограничительный характер, чем это необходимо для устранения негативного эффекта недружественных действий", - отмечено в законе. Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20230105/podgotovka-1843209541.html

https://ria.ru/20230105/usilenie-1843183846.html

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жилье, александр лукашенко, белоруссия, минск, политика