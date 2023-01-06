https://ria.ru/20230106/avariya-1843299551.html

В Саратове в ДТП с грузовиком погиб водитель такси и пострадала пассажирка

В Саратове в ДТП с грузовиком погиб водитель такси и пострадала пассажирка - РИА Новости, 06.01.2023

В Саратове в ДТП с грузовиком погиб водитель такси и пострадала пассажирка

Грузовик и автомобиль такси столкнулись в пятницу в Саратове, погиб водитель легковой машины, его пассажирка пострадала, сообщили в пресс-службе городского... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T18:59

2023-01-06T18:59

2023-01-06T18:59

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САРАТОВ, 6 янв - РИА Новости. Грузовик и автомобиль такси столкнулись в пятницу в Саратове, погиб водитель легковой машины, его пассажирка пострадала, сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД. "По предварительным данным, в 17.20 (16.20 мск) по улице Московское шоссе у дома 35 произошло столкновение грузовой фуры под управлением мужчины 1970 года рождения и автомобиля Datsun под управлением мужчины 1990 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Datsun от полученных травм скончался на месте, пассажирка автомобиля Datsun - женщина 1998 года рождения - доставлена в лечебное учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе. На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что автомобиль Datsun белого цвета имеет окраску такси и надпись "Яндекс Такси". Машина получила значительные повреждения.

https://ria.ru/20230106/dtp-1843298550.html

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происшествия, авто, саратов, гибдд мвд рф, яндекс.такси