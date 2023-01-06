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В Саратове в ДТП с грузовиком погиб водитель такси и пострадала пассажирка - РИА Новости, 06.01.2023
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В Саратове в ДТП с грузовиком погиб водитель такси и пострадала пассажирка
В Саратове в ДТП с грузовиком погиб водитель такси и пострадала пассажирка - РИА Новости, 06.01.2023
В Саратове в ДТП с грузовиком погиб водитель такси и пострадала пассажирка
Грузовик и автомобиль такси столкнулись в пятницу в Саратове, погиб водитель легковой машины, его пассажирка пострадала, сообщили в пресс-службе городского... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T18:59
2023-01-06T18:59
происшествия
авто
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САРАТОВ, 6 янв - РИА Новости. Грузовик и автомобиль такси столкнулись в пятницу в Саратове, погиб водитель легковой машины, его пассажирка пострадала, сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД. "По предварительным данным, в 17.20 (16.20 мск) по улице Московское шоссе у дома 35 произошло столкновение грузовой фуры под управлением мужчины 1970 года рождения и автомобиля Datsun под управлением мужчины 1990 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Datsun от полученных травм скончался на месте, пассажирка автомобиля Datsun - женщина 1998 года рождения - доставлена в лечебное учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе. На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что автомобиль Datsun белого цвета имеет окраску такси и надпись "Яндекс Такси". Машина получила значительные повреждения.
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происшествия, авто, саратов, гибдд мвд рф, яндекс.такси
Происшествия, Авто, Саратов, ГИБДД МВД РФ, Яндекс.Такси
18:59 06.01.2023
 
В Саратове в ДТП с грузовиком погиб водитель такси и пострадала пассажирка

ГИБДД: в Саратове в ДТП с грузовиком погиб водитель такси и пострадала пассажирка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 6 янв - РИА Новости. Грузовик и автомобиль такси столкнулись в пятницу в Саратове, погиб водитель легковой машины, его пассажирка пострадала, сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
"По предварительным данным, в 17.20 (16.20 мск) по улице Московское шоссе у дома 35 произошло столкновение грузовой фуры под управлением мужчины 1970 года рождения и автомобиля Datsun под управлением мужчины 1990 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Datsun от полученных травм скончался на месте, пассажирка автомобиля Datsun - женщина 1998 года рождения - доставлена в лечебное учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе.
На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что автомобиль Datsun белого цвета имеет окраску такси и надпись "Яндекс Такси". Машина получила значительные повреждения.
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения машин на Севастопольском проспекте
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ПроисшествияАвтоСаратовГИБДД МВД РФЯндекс.Такси
 
 
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