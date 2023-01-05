https://ria.ru/20230105/zelenskiy-1843123114.html

Пленные украинские военные назвали Зеленского марионеткой

Пленные украинские военные назвали Зеленского марионеткой - РИА Новости, 05.01.2023

Пленные украинские военные назвали Зеленского марионеткой

Пленные украинские военнослужащие рассказали, что командование их бросило на позициях и даже никогда не появлялось на передовой, а также назвали Зеленского... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T10:45

2023-01-05T10:45

2023-01-05T11:53

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

россия

славянск

украина

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пленные украинские военнослужащие рассказали, что командование их бросило на позициях и даже никогда не появлялось на передовой, а также назвали Зеленского "марионеткой" и "шавкой", следует из опубликованного в четверг видео Минобороны России. На вопрос о независимости Владимира Зеленского военнопленный Николай Пономаренко ответил отрицательно. "Нет, марионетка вон тех... Не марионетка - шавка! Вот, так даже будет лучше. Он как актер, я его хвалю, он молодец, у него есть. Но как президент", - сказал он. Говоря о командовании на передовой, Пономаренко пояснил, что даже не видел своих командиров. "Да он (командир - ред.) же вообще там, в Славянске, я не знаю, где там. А вот этот батальонный, я их вообще не знаю никого. Да их там и никогда и не было, я по разговору хлопцев - их (командования - ред.) там никогда и не было", - отметил он. В свою очередь, Богдан Семенчук, военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинской армии, добавил, что их подразделение командиры "кинули, как мясо, и все".

https://ria.ru/20230104/ukraina-1842999310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир зеленский, россия, славянск, украина