https://ria.ru/20230105/zelenskiy-1843123114.html
Пленные украинские военные назвали Зеленского марионеткой
Пленные украинские военные назвали Зеленского марионеткой - РИА Новости, 05.01.2023
Пленные украинские военные назвали Зеленского марионеткой
Пленные украинские военнослужащие рассказали, что командование их бросило на позициях и даже никогда не появлялось на передовой, а также назвали Зеленского... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T10:45
2023-01-05T10:45
2023-01-05T11:53
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пленные украинские военнослужащие рассказали, что командование их бросило на позициях и даже никогда не появлялось на передовой, а также назвали Зеленского "марионеткой" и "шавкой", следует из опубликованного в четверг видео Минобороны России. На вопрос о независимости Владимира Зеленского военнопленный Николай Пономаренко ответил отрицательно. "Нет, марионетка вон тех... Не марионетка - шавка! Вот, так даже будет лучше. Он как актер, я его хвалю, он молодец, у него есть. Но как президент", - сказал он. Говоря о командовании на передовой, Пономаренко пояснил, что даже не видел своих командиров. "Да он (командир - ред.) же вообще там, в Славянске, я не знаю, где там. А вот этот батальонный, я их вообще не знаю никого. Да их там и никогда и не было, я по разговору хлопцев - их (командования - ред.) там никогда и не было", - отметил он. В свою очередь, Богдан Семенчук, военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинской армии, добавил, что их подразделение командиры "кинули, как мясо, и все".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир зеленский, россия, славянск, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Россия, Славянск, Украина
10:45 05.01.2023 (обновлено: 11:53 05.01.2023)
Пленные украинские военные назвали Зеленского марионеткой
Украинский военнопленный Пономаренко заявил об отсутствии командиров на передовой
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пленные украинские военнослужащие рассказали, что командование их бросило на позициях и даже никогда не появлялось на передовой, а также назвали Зеленского "марионеткой" и "шавкой", следует из опубликованного в четверг видео Минобороны России.
На вопрос о независимости Владимира Зеленского военнопленный Николай Пономаренко ответил отрицательно.
"Нет, марионетка вон тех... Не марионетка - шавка! Вот, так даже будет лучше. Он как актер, я его хвалю, он молодец, у него есть. Но как президент", - сказал он.
Говоря о командовании на передовой, Пономаренко пояснил, что даже не видел своих командиров.
"Да он (командир - ред.) же вообще там, в Славянске
, я не знаю, где там. А вот этот батальонный, я их вообще не знаю никого. Да их там и никогда и не было, я по разговору хлопцев - их (командования - ред.) там никогда и не было", - отметил он.
В свою очередь, Богдан Семенчук, военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинской армии, добавил, что их подразделение командиры "кинули, как мясо, и все".