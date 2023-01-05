https://ria.ru/20230105/zakon-1843194063.html

Лукашенко подписал закон о возможности утраты гражданства экстремистами

Лукашенко подписал закон о возможности утраты гражданства экстремистами - РИА Новости, 05.01.2023

Лукашенко подписал закон о возможности утраты гражданства экстремистами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о возможности утраты гражданства республики лицами, осужденными за экстремизм и находящимися вне страны, РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T20:41

2023-01-05T20:41

2023-01-05T20:41

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 5 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о возможности утраты гражданства республики лицами, осужденными за экстремизм и находящимися вне страны, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Глава государства Александр Лукашенко 5 января подписал закон об изменении закона "О гражданстве Республики Беларусь", - говорится в сообщении. Отмечается, что документом "предусмотрена возможность утраты лицом белорусского гражданства, приобретенного по рождению, - в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Беларуси, подтверждающего участие данного лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Беларуси, если такое лицо находится за ее пределами". "Поправки предусматривают, в частности, уточнение круга лиц, приобретших гражданство Республики Беларусь по рождению, обязанность принесения присяги лицами, приобретающими гражданство Республики Беларусь, и обязанность гражданина Республики Беларусь уведомить компетентные органы о наличии у него гражданства иностранного государства, вида на жительство в иностранном государстве, иного документа, дающего право на получение льгот и преимуществ в таком государстве", - говорится в сообщении. Согласно ему, подписанный президентом закон направлен на совершенствование законодательства о гражданстве в целях обеспечения национальной безопасности.

https://ria.ru/20221226/lukashenko-1841429736.html

https://ria.ru/20230105/usilenie-1843183846.html

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в мире, александр лукашенко, белоруссия