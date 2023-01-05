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В Запорожской области предостерегли Киев от попытки захватить ЗАЭС

В Запорожской области предостерегли Киев от попытки захватить ЗАЭС - РИА Новости, 05.01.2023

В Запорожской области предостерегли Киев от попытки захватить ЗАЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Запорожская АЭС является собственностью России, и все попытки украинской стороны ее... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T23:16

2023-01-05T23:16

2023-01-05T23:16

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

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киев

энергоатом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Запорожская АЭС является собственностью России, и все попытки украинской стороны ее захватить будут жестко подавлены. Ранее президент украинского "Энергоатома" Петр Котин в интервью агентству Bloomberg заявил, что украинские войска должны захватить Запорожскую АЭС, так как, по его мнению, планы создания зоны безопасности вокруг атомной станции не выглядят реалистичными. "Украинская сторона продолжает показывать свою террористическую сущность и шантажировать мир угрозой ядерной катастрофы. Запорожская АЭС является законной собственностью Российской Федерации и все попытки украинских боевиков ее захватить будут жестко подавлены", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, сегодня только российская сторона способна гарантировать безопасность Запорожской АЭС, в то время, как киевские власти рассматривают ее исключительно как возможный плацдарм для наступления на Запорожскую область. "Сегодня АЭС находится под защитой вооруженных сил России и единственным вариантом для создания эффективной зоны безопасности – это оттеснение ВСУ на расстояние, с которого они не смогут наносить удары по атомной станции", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230104/zaes-1843060805.html

https://ria.ru/20221217/zaes-1839362904.html

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