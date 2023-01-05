https://ria.ru/20230105/zaderzhanie-1843290248.html

СМИ: в Мексике задержали сына наркобарона "Коротышки"

СМИ: в Мексике задержали сына наркобарона "Коротышки" - РИА Новости, 06.01.2023

СМИ: в Мексике задержали сына наркобарона "Коротышки"

Правоохранители Мексики снова задержали Овидио Гусмана Лопеса - сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, также известного как "Коротышка", сообщает издание... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-05T19:45

2023-01-05T19:45

2023-01-06T17:21

в мире

хоакин гусман лоэра

синалоа

мексика

кулиакан

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 янв - РИА Новости. Правоохранители Мексики снова задержали Овидио Гусмана Лопеса - сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, также известного как "Коротышка", сообщает издание Milenio. В 2019 году задержание Овидио Гусмана привело к ожесточенным уличным боям в Кулиакане, штат Синалоа. Боевики местного картеля после семичасового противостояния вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить Овидио Гусмана. Тогда, по данным властей, погибли девять человек, ещё 23 получили ранения различной степени тяжести. Сообщается о перестрелке с наркоторговцами. О пострадавших и возможных жертвах информация пока не поступала. Овидио Гусман известен как активный член картеля "Синалоа". В США его обвиняют в участии в преступном сговоре с целью поставки в страну кокаина, метамфетамина и марихуаны. Американский суд 17 июля 2019 года приговорил Гусмана Лоэру к пожизненному заключению. Обвинения против него в поставке кокаина, незаконном владении оружием и организации убийств выдвинули Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс и Нью-Йорк. Сам Коротышка в суде отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа".

https://ria.ru/20221228/ssha-1841800123.html

синалоа

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кулиакан

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, хоакин гусман лоэра, синалоа, мексика, кулиакан