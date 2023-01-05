19:45 05.01.2023 (обновлено: 17:21 06.01.2023)
СМИ: в Мексике задержали сына наркобарона "Коротышки"
Milenio: правоохранители Мексики снова задержали сына наркобарона "Коротышки"
© AP Photo / Rebecca BlackwellПолицейский грузовик патрулирует улицы штата Веракрус, Мексика
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Полицейский грузовик патрулирует улицы штата Веракрус, Мексика. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 янв - РИА Новости. Правоохранители Мексики снова задержали Овидио Гусмана Лопеса - сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, также известного как "Коротышка", сообщает издание Milenio.
В 2019 году задержание Овидио Гусмана привело к ожесточенным уличным боям в Кулиакане, штат Синалоа. Боевики местного картеля после семичасового противостояния вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить Овидио Гусмана. Тогда, по данным властей, погибли девять человек, ещё 23 получили ранения различной степени тяжести.
"Овидио Гусмана по прозвищу "Мышь"... был задержан в Синалоа во время спецоперации", - отмечает СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Сообщается о перестрелке с наркоторговцами. О пострадавших и возможных жертвах информация пока не поступала.
Овидио Гусман известен как активный член картеля "Синалоа". В США его обвиняют в участии в преступном сговоре с целью поставки в страну кокаина, метамфетамина и марихуаны.
Американский суд 17 июля 2019 года приговорил Гусмана Лоэру к пожизненному заключению. Обвинения против него в поставке кокаина, незаконном владении оружием и организации убийств выдвинули Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс и Нью-Йорк.
Сам Коротышка в суде отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа".
28 декабря 2022, 07:22СМИ: более 20 тысяч мигрантов из Мексики ждут в приютах въезд в США