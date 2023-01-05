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СМИ: в Мексике задержали сына наркобарона "Коротышки" - РИА Новости, 06.01.2023
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СМИ: в Мексике задержали сына наркобарона "Коротышки"
СМИ: в Мексике задержали сына наркобарона "Коротышки" - РИА Новости, 06.01.2023
СМИ: в Мексике задержали сына наркобарона "Коротышки"
Правоохранители Мексики снова задержали Овидио Гусмана Лопеса - сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, также известного как "Коротышка", сообщает издание... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-05T19:45
2023-01-06T17:21
в мире
хоакин гусман лоэра
синалоа
мексика
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 янв - РИА Новости. Правоохранители Мексики снова задержали Овидио Гусмана Лопеса - сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, также известного как "Коротышка", сообщает издание Milenio. В 2019 году задержание Овидио Гусмана привело к ожесточенным уличным боям в Кулиакане, штат Синалоа. Боевики местного картеля после семичасового противостояния вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить Овидио Гусмана. Тогда, по данным властей, погибли девять человек, ещё 23 получили ранения различной степени тяжести. Сообщается о перестрелке с наркоторговцами. О пострадавших и возможных жертвах информация пока не поступала. Овидио Гусман известен как активный член картеля "Синалоа". В США его обвиняют в участии в преступном сговоре с целью поставки в страну кокаина, метамфетамина и марихуаны. Американский суд 17 июля 2019 года приговорил Гусмана Лоэру к пожизненному заключению. Обвинения против него в поставке кокаина, незаконном владении оружием и организации убийств выдвинули Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс и Нью-Йорк. Сам Коротышка в суде отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа".
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в мире, хоакин гусман лоэра, синалоа, мексика, кулиакан
В мире, Хоакин Гусман Лоэра, Синалоа, Мексика, Кулиакан
19:45 05.01.2023 (обновлено: 17:21 06.01.2023)
 
СМИ: в Мексике задержали сына наркобарона "Коротышки"

Milenio: правоохранители Мексики снова задержали сына наркобарона "Коротышки"

© AP Photo / Rebecca BlackwellПолицейский грузовик патрулирует улицы штата Веракрус, Мексика
Полицейский грузовик патрулирует улицы штата Веракрус, Мексика - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Полицейский грузовик патрулирует улицы штата Веракрус, Мексика. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 янв - РИА Новости. Правоохранители Мексики снова задержали Овидио Гусмана Лопеса - сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, также известного как "Коротышка", сообщает издание Milenio.
В 2019 году задержание Овидио Гусмана привело к ожесточенным уличным боям в Кулиакане, штат Синалоа. Боевики местного картеля после семичасового противостояния вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить Овидио Гусмана. Тогда, по данным властей, погибли девять человек, ещё 23 получили ранения различной степени тяжести.
"Овидио Гусмана по прозвищу "Мышь"... был задержан в Синалоа во время спецоперации", - отмечает СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Сообщается о перестрелке с наркоторговцами. О пострадавших и возможных жертвах информация пока не поступала.
Овидио Гусман известен как активный член картеля "Синалоа". В США его обвиняют в участии в преступном сговоре с целью поставки в страну кокаина, метамфетамина и марихуаны.
Американский суд 17 июля 2019 года приговорил Гусмана Лоэру к пожизненному заключению. Обвинения против него в поставке кокаина, незаконном владении оружием и организации убийств выдвинули Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс и Нью-Йорк.
Сам Коротышка в суде отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа".
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В миреХоакин Гусман ЛоэраСиналоаМексикаКулиакан
 
 
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